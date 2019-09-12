Гордума Екатеринбурга решила опрашивать горожан по-новому

В октябре среди жителей Екатеринбурга проведут опрос по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Сейчас в списке три площадки: на месте Приборостроительного завода на улице Горького, 17, на набережной за Макаровским мостом либо на пустыре на перекрестке Белинского-Фурманова. Где именно построят объект, будут определять горожане.

Опрос – дело ответственное, его результаты не должны подлежать сомнению, а, значит, провести его нужно по всем правилам. Вот только эти правила принимались еще в 2006 году, и за прошедшие годы успели устареть. Поэтому депутаты Гордумы Екатеринбурга на заседании 10 сентября приняли поправки в положение, регламентирующее порядок проведения опроса граждан.

По словам главы аппарата мэрии Ильи Захарова, опрос – оптимальная форма для учета мнения горожан по ключевым вопросам.

- Действующая редакция документа не обеспечивает тайну участия граждан, - объясняет Илья Захаров, который несколько лет возглавлял Горизбирком. – Проект предполагает следующие изменения: возможность проведения голосования не только по месту жительства, но, и в специальных пунктах. Второе – депутатам предоставляется возможность утверждения формы опросного листа. Третье – списки участников не составляются заранее, что исключает риски оборота персональных данных граждан. Кроме того, редакция содержит ряд корректировок, направленных на унификацию понятий и терминов. Таким образом, принятие изменений во многом позволит самим депутатам определять ключевые правила опросной процедуры.

Гордума изменила правила опроса жителей ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

После обсуждения народные избранники согласились с предложениями, поддержав поправки.

- Это первый и правильный шаг к проведению легитимного опроса. Рад, что большинство депутатов поддержало нашу инициативу. Теперь спектр инструментов для обсуждения актуальных и значимых городских проблем расширился, - отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Мнение мэра поддержал и председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин. По его словам, поправки расширили полномочия депутатов. К тому же теперь ничто не ограничивает участие общественности в дальнейшем обсуждении.

- Новый порядок позволяет выйти из сложившегося юридического тупика, который образовался почти 14 лет назад, - подчеркнул Володин.

Депутат Гордумы Тимофей Жуков считает, что эту проблему могли поднять народные избранники из прошлого созыва, чтобы корректно выявить потребности жителей Екатеринбурга.

- Нужно и дальше оптимизировать работу и в полной мере соответствовать современным требованиям, - заключил Жуков.