Выехал на красный: автобус, который ехал по автодороге «Екатеринбург-Алма-Ата» столкнулся с поездом в Казахстане
В Казахстане в недалеко от станции Шамалган пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и после чего столкнулся с поездом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
- Около 19:20 (16:20 мск) на автодороге Екатеринбург - Алма-Ата в районе станции Шамалган водитель, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу, - говорится в сообщении ведомства.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в происшествии погиб один человек. По предварительным данным, еще четверо пострадали.
- На железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование, - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
ДТП автобуса и поезда на дороге Екатеринбург - Алма-ата.
В данный момент проводится расследование. На месте развернули оперативный штаб, где оказывают различную помощь пассажирам.
- По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» и части 3 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств" УК РК. Создана следственно-оперативная группа. Дело взято на контроль Главной транспортной прокуратурой, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU