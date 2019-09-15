2019-09-15T21:24:04+03:00
Происшествия

Выехал на красный: автобус, который ехал по автодороге «Екатеринбург-Алма-Ата» столкнулся с поездом в Казахстане

В результате погиб один человек и еще четверо получили травмы
Юлия СТАЛИНА
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В Казахстане в недалеко от станции Шамалган пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и после чего столкнулся с поездом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

- Около 19:20 (16:20 мск) на автодороге Екатеринбург - Алма-Ата в районе станции Шамалган водитель, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу, - говорится в сообщении ведомства.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в происшествии погиб один человек. По предварительным данным, еще четверо пострадали.

- На железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование, - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

ДТП автобуса и поезда на дороге Екатеринбург - Алма-ата.

В данный момент проводится расследование. На месте развернули оперативный штаб, где оказывают различную помощь пассажирам.

- По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» и части 3 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств" УК РК. Создана следственно-оперативная группа. Дело взято на контроль Главной транспортной прокуратурой, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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