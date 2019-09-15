2019-09-15T16:50:11+03:00
Происшествия

Три человека не смогли выбраться: на Урале внедорожник утонул в реке вместе с людьми

Мужчина и женщина успели покинуть тонущую машину, остальные ушли под воду вместе с УАЗом
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Трагедия случилась вблизи поселка Косья Нижнетуринского городского округа Свердловской области. Отечественный внедорожник УАЗ пытался переехать вброд реку Ис сегодня утром, 15 сентября. Но автомобиль ушел под воду. В это время в салоне автомобиля находились пять человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, мужчина и женщина сумели почти сразу выбраться из тонущей машины.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Утонувший автомобиль с телами трех погибших мужчин из воды извлекали водолазы Аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167 пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. На освобождение автомобиля из водной стихии у спасателей ушло немногим более двух часов, - рассказали в ведомстве.

В данный момент в обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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