«Шансов всё меньше и меньше»: уральские волонтеры набирают людей, чтобы отправиться в лес на поиски пропавшей пенсионерки

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о срочном наборе добровольцев, которые отправятся искать пропавшую пенсионерку. В данный момент ведутся поиски 83-летней Валентины Черниковой.

- Уже третьи сутки в лесу под посёлком Кузино Первоуральского ГО находится Черникова Валентина Александровна 83 года. Бабушка очень хочет домой. Шансов всё меньше и меньше, - рассказывают в «Лиза Алерт».

Валентина Черникова пропала 13 сентября, она ушла в лес и не вернулась. Особые приметы:

Рост: 150 сантиметров

Размер обуви: 41

Телосложение: худощавое

Цвет волос: седые

Цвет глаз: тёмные

Была одета в синий или белый платок, зелёные пластиковые сапоги 41 размера, штаны предположительно чёрные, куртку или кофту.

Ориентировка о поиске Валентины Черниковой опубликована еще 13 сентября.

- Нам нужны люди! Нам нужны внедорожники и мощная техника для отработки задач и заброса волонтёров! Мы просим вас о помощи! Дорога каждая минута, важен каждый человек, - заявляют в отряде.

Точка сбора: поселок Кузино, школа №36, улица Луначарского. Приходить можно в любое время. С собой необходимо взять сменный комплект одежды и обуви, перекус, тёплое питьё. Наличие фонарей, раций, навигаторов приветствуется.

Старший на месте: Омуль (Олеся): +7 (922) 219-06-72.