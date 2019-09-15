«Шансов всё меньше и меньше»: уральские волонтеры набирают людей, чтобы отправиться в лес на поиски пропавшей пенсионерки
Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о срочном наборе добровольцев, которые отправятся искать пропавшую пенсионерку. В данный момент ведутся поиски 83-летней Валентины Черниковой.
- Уже третьи сутки в лесу под посёлком Кузино Первоуральского ГО находится Черникова Валентина Александровна 83 года. Бабушка очень хочет домой. Шансов всё меньше и меньше, - рассказывают в «Лиза Алерт».
Валентина Черникова пропала 13 сентября, она ушла в лес и не вернулась. Особые приметы:
Рост: 150 сантиметров
Размер обуви: 41
Телосложение: худощавое
Цвет волос: седые
Цвет глаз: тёмные
Была одета в синий или белый платок, зелёные пластиковые сапоги 41 размера, штаны предположительно чёрные, куртку или кофту.
Ориентировка о поиске Валентины Черниковой опубликована еще 13 сентября.
- Нам нужны люди! Нам нужны внедорожники и мощная техника для отработки задач и заброса волонтёров! Мы просим вас о помощи! Дорога каждая минута, важен каждый человек, - заявляют в отряде.
Точка сбора: поселок Кузино, школа №36, улица Луначарского. Приходить можно в любое время. С собой необходимо взять сменный комплект одежды и обуви, перекус, тёплое питьё. Наличие фонарей, раций, навигаторов приветствуется.
Старший на месте: Омуль (Олеся): +7 (922) 219-06-72.
ИСТОЧНИК KP.RU