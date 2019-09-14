В Екатеринбурге «лоб в лоб» на скорости столкнулись два мотоциклиста

В Екатеринбурге, 14 сентября в 21:10, на улице Свердлова напротив Дома музыки «лоб в лоб» столкнулись два байкера. Один ехал в сторону центра города со стороны железнодорожного вокзала, второй - ему навстречу со стороны Театра юного зрителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732109" frameborder="0"></iframe> ДТП с байкерами на улице Свердлова.Оба мотоциклиста серьезно пострадалиОлег Галимов

После стокновения мотоциклы и байкеров раскидало в разные стороны. На кадрах, которые есть в распоряжении редакции, видно, что мотоциклист, ехавший в сторону вокзала, вылетел на встречную полосу и пересек двойную сплошную. После удара оба байкера разлетелись в разные стороны на несколько метров.

Оба мотоцикла получили серьезные поврежденияФото: Олег Галимов

- У одного по имени Денис врачи диагностировали перелом ключицы, что со вторым, которого зовут Максим, - неизвестно, его увезли на карете скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

У байкера двое маленьких детей, говорят очевидцыФото: Олег Галимов

По словам байкеров, которые знакомы с пострадавшим, у него есть двое детей. Все надеются, что мужчина поправится.

Второй байкер находится в сознании, его отвели в карету скорой помощи.

На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощиФото: Олег Галимов

По словам пешеходов, мотоциклист, ехавший со стороны ТЮЗа, вылетел на встречную полосу, из-за и произошло столкновение.

Сразу после ДТП сюда стали съезжаться байкерыФото: Олег Галимов

На месте работают пожарные расчеты, реанимация и сотрудники ДПС. Отметим, что от второго байка практически ничего не осталось.

Байк сильно поврежденФото: Олег Галимов

По улице Свердлова образовалась большая пробка в обе стороны.

У парня сломана ключица. Фото: соцсети