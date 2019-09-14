2019-09-14T20:31:50+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге «лоб в лоб» на скорости столкнулись два мотоциклиста

На место ЧП приехали медики и пожарные
Лев ИСТОМИНОлег Галимов
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У Максима сломана ключицаУ Максима сломана ключицаФото: Олег Галимов
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В Екатеринбурге, 14 сентября в 21:10, на улице Свердлова напротив Дома музыки «лоб в лоб» столкнулись два байкера. Один ехал в сторону центра города со стороны железнодорожного вокзала, второй - ему навстречу со стороны Театра юного зрителя.

ДТП с байкерами на улице Свердлова.Оба мотоциклиста серьезно пострадалиОлег Галимов

После стокновения мотоциклы и байкеров раскидало в разные стороны. На кадрах, которые есть в распоряжении редакции, видно, что мотоциклист, ехавший в сторону вокзала, вылетел на встречную полосу и пересек двойную сплошную. После удара оба байкера разлетелись в разные стороны на несколько метров.

Оба мотоцикла получили серьезные повреждения Фото: Олег Галимов

Оба мотоцикла получили серьезные поврежденияФото: Олег Галимов

- У одного по имени Денис врачи диагностировали перелом ключицы, что со вторым, которого зовут Максим, - неизвестно, его увезли на карете скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

У байкера двое маленьких детей, говорят очевидцы Фото: Олег Галимов

У байкера двое маленьких детей, говорят очевидцыФото: Олег Галимов

По словам байкеров, которые знакомы с пострадавшим, у него есть двое детей. Все надеются, что мужчина поправится.

Второй байкер находится в сознании, его отвели в карету скорой помощи.

На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощи Фото: Олег Галимов

На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощиФото: Олег Галимов

По словам пешеходов, мотоциклист, ехавший со стороны ТЮЗа, вылетел на встречную полосу, из-за и произошло столкновение.

Сразу после ДТП сюда стали съезжаться байкеры Фото: Олег Галимов

Сразу после ДТП сюда стали съезжаться байкерыФото: Олег Галимов

На месте работают пожарные расчеты, реанимация и сотрудники ДПС. Отметим, что от второго байка практически ничего не осталось.

Байк сильно поврежден Фото: Олег Галимов

Байк сильно поврежденФото: Олег Галимов

По улице Свердлова образовалась большая пробка в обе стороны.

У парня сломана ключица. Фото: соцсети

У парня сломана ключица. Фото: соцсети

На месте аварии работают спецслужбы. Проезд сильно затруднен Фото: Олег Галимов

На месте аварии работают спецслужбы. Проезд сильно затрудненФото: Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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