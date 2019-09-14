В Екатеринбурге «лоб в лоб» на скорости столкнулись два мотоциклиста
В Екатеринбурге, 14 сентября в 21:10, на улице Свердлова напротив Дома музыки «лоб в лоб» столкнулись два байкера. Один ехал в сторону центра города со стороны железнодорожного вокзала, второй - ему навстречу со стороны Театра юного зрителя.
ДТП с байкерами на улице Свердлова.Оба мотоциклиста серьезно пострадалиОлег Галимов
После стокновения мотоциклы и байкеров раскидало в разные стороны. На кадрах, которые есть в распоряжении редакции, видно, что мотоциклист, ехавший в сторону вокзала, вылетел на встречную полосу и пересек двойную сплошную. После удара оба байкера разлетелись в разные стороны на несколько метров.
Оба мотоцикла получили серьезные поврежденияФото: Олег Галимов
- У одного по имени Денис врачи диагностировали перелом ключицы, что со вторым, которого зовут Максим, - неизвестно, его увезли на карете скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.
У байкера двое маленьких детей, говорят очевидцыФото: Олег Галимов
По словам байкеров, которые знакомы с пострадавшим, у него есть двое детей. Все надеются, что мужчина поправится.
Второй байкер находится в сознании, его отвели в карету скорой помощи.
На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощиФото: Олег Галимов
По словам пешеходов, мотоциклист, ехавший со стороны ТЮЗа, вылетел на встречную полосу, из-за и произошло столкновение.
Сразу после ДТП сюда стали съезжаться байкерыФото: Олег Галимов
На месте работают пожарные расчеты, реанимация и сотрудники ДПС. Отметим, что от второго байка практически ничего не осталось.
Байк сильно поврежденФото: Олег Галимов
По улице Свердлова образовалась большая пробка в обе стороны.
У парня сломана ключица. Фото: соцсети
На месте аварии работают спецслужбы. Проезд сильно затрудненФото: Олег Галимов
ИСТОЧНИК KP.RU