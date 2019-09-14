ФК «Урал» в гостях обыграл «Спартак»

На субботней встрече, 14 сентября, ФК «Урал» из Екатеринбурга одержал победу над московским «Спартаком». Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу уральских футболистов. Удачу ФК «Урал» принес второй тайм - именно тогда были забиты оба мяча в ворота столичных соперников.

Счет в матче, который прошел в рамках девятого тура российской Премьер-Лиги, открыл «Спартак» на 12-й минуте с углового. Его забил головой Жиго. Это единственный мяч москвичей в игре.

Уральские игроки уверенно вырвали победу у столичных соперниковФото: Алексей БУЛАТОВ

На 48-й минуте счет сравнял Владимир Ильин. На 60-й минуте Эль Кабир смог обыграть соперника, и, войдя в штрафную, пробил с угла ворота «Спартака".

Уральская команда не в первый раз наносит поражение своим соперникам из Москвы. Ранее «Урал» лишил «Спартак» Кубка России, а в чемпионате позапрошлого сезона обыграл команду, из-за чего лишил москвичей места в групповом турнире Лиги чемпионов.