В Екатеринбурге гости вечеринки атаковали сотрудников «Дома Печати»

В Екатеринбурге на вечеринке, которая проходила в «Доме Печати» в ночь на 14 сентября, посетители заведения напали на сотрудников клуба. Ситуация может закончиться уголовным делом.

Около четырех часов утра несколько разгоряченных алкоголем посетителей напали на охранника и двух звукорежиссеров «Дома Печати». В итоге одному из пострадавших сломали нос и рассекли бровь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732086" frameborder="0"></iframe> Нападение на сотрудников клуба "Дом Печати".Видео: предоставлено руководством клуба

- Нам известны имена нападавших. Эта ситуация не останется безнаказанной, - рассказали «Комсомолке» в клубе.

Драка, как видно на кадрах записи с видеокамер, началась на парковке клуба. Известно, что в эту ночь на вечеринке присутствовали боксеры, прибывшие в уральскую столицу для участия в международных соревнованиях.