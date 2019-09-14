2019-09-14T16:52:42+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге гости вечеринки атаковали сотрудников «Дома Печати»

У одного из пострадавших сломан нос и рассечена бровь
Лев ИСТОМИН
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На сотрудников клуба напали семь человек. Фото: скрин с записиНа сотрудников клуба напали семь человек. Фото: скрин с записи
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В Екатеринбурге на вечеринке, которая проходила в «Доме Печати» в ночь на 14 сентября, посетители заведения напали на сотрудников клуба. Ситуация может закончиться уголовным делом.

Около четырех часов утра несколько разгоряченных алкоголем посетителей напали на охранника и двух звукорежиссеров «Дома Печати». В итоге одному из пострадавших сломали нос и рассекли бровь.

Нападение на сотрудников клуба "Дом Печати".Видео: предоставлено руководством клуба

- Нам известны имена нападавших. Эта ситуация не останется безнаказанной, - рассказали «Комсомолке» в клубе.

Драка, как видно на кадрах записи с видеокамер, началась на парковке клуба. Известно, что в эту ночь на вечеринке присутствовали боксеры, прибывшие в уральскую столицу для участия в международных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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