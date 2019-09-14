В Екатеринбурге гости вечеринки атаковали сотрудников «Дома Печати»
В Екатеринбурге на вечеринке, которая проходила в «Доме Печати» в ночь на 14 сентября, посетители заведения напали на сотрудников клуба. Ситуация может закончиться уголовным делом.
Около четырех часов утра несколько разгоряченных алкоголем посетителей напали на охранника и двух звукорежиссеров «Дома Печати». В итоге одному из пострадавших сломали нос и рассекли бровь.
Нападение на сотрудников клуба "Дом Печати".Видео: предоставлено руководством клуба
- Нам известны имена нападавших. Эта ситуация не останется безнаказанной, - рассказали «Комсомолке» в клубе.
Драка, как видно на кадрах записи с видеокамер, началась на парковке клуба. Известно, что в эту ночь на вечеринке присутствовали боксеры, прибывшие в уральскую столицу для участия в международных соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU