В Екатеринбурге поймали насильников молодой девушки

Месяц понадобился следователям, чтобы найти двух парней, которые в ночь на 15 августа 2019 года изнасиловали 20-летнюю девушку возле дома №32 по улице Фурманова в Екатеринбурге. Преступление произошло во дворе дома, где проживает жертва преступления.

В начале сентября силовики обратились за помощью в розыске негодяев к жителям города, а спустя неделю поймали обоих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/729767" frameborder="0"></iframe> Подозреваемые в изнасиловании на Фурманова.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Задержать предполагаемых преступников удалось благодаря слаженной работе следователей СКР и сотрудников уголовного розыска, - рассказал «Комсомолке» руководитель Следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга Вадим Терновой.

По его словам мужчины дали показания, после чего суд отправил их под арест. Один из подозреваемых среднего телосложения, брюнет, славянской внешности, второй – худощавого телосложения, лысый.