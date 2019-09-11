2019-09-11T16:38:20+03:00
Общество

«Я каждый день вспоминаю эту женщину»: после аварии жительница Екатеринбурга начала делать игрушки, чтобы заработать на лечение

Шесть лет назад Лидию Савинцеву на остановке сбила машина с пьяной женщиной и теперь она не может ходить без трости
Юлия СТАЛИНА
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Когда-то девушка была спортсменкой. Фото: Лидия СавинцеваКогда-то девушка была спортсменкой. Фото: Лидия Савинцева
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Жительница Екатеринбурга шесть лет пытается восстановиться после автомобильной аварии. Сейчас 20-летняя Лидия Савинцева борется за свое здоровье и ей нужна постоянная реабилитация. Девушка мечтает нормально ходить, без помощи трости. А еще хочет вернуться в спорт, которым она занималась до того страшного дня.

ВСПЫШКА, УДАР, БОЛЬНИЦА

13 июля 2013 года Лидия стояла на остановке и ждала автобус в Нижнем Тагиле. Туда она приехала, чтобы проведать своих родителей. Потом вспышка, удар и больничная палата – все, что помнит Лидия. Позже выяснилось, девушку сбила машина. За рулем неуправляемого авто сидела пьяная женщина, которая и наехала на людей на остановке.

- Я попала в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом ноги и множествами ушибами и ссадинами. С этой женщиной мы встречались потом на суде, она даже не извинилась, - рассказывает Лидия. – Ее родственники просили прощения, но она сама нет. Я каждый день вспоминаю о ней.

Теперь Лидия никуда не выходит без трости. Фото: Лидия Савинцева

Теперь Лидия никуда не выходит без трости. Фото: Лидия Савинцева

У Лидии до аварии и так была инвалидность 4-й группы. В детстве ей поставили диагноз ДЦП, что, впрочем, не мешало ей учиться, ходить на каблуках, заводить друзей, работать. До аварии она была секретарем в фирме, но из-за длительного больничного её попросили уволиться. Еще Лидия занималась спортом и была в составе сборной Свердловской области по паратриатлону.

- Мне бы очень хотелось вернуться к тренировкам, но пока я не могу. Я хожу с трудом, опираясь на трость, потому что без нее теряю равновесие. Несколько метров иду нормально, а потом начинаю хромать, - говорит девушка. – Мне нужна регулярная реабилитация, иначе мышцы атрофируются.

ШАНСЫ ЕСТЬ

После аварии Лидии пришлось отказаться от своих увлечений, на их место пришли новые, но менее подвижные. Сейчас она занимается изготовлением игрушек из шерсти: милые зверята, черепашки ниндзя, герои сказок. Девушка пытается продавать свои поделки, а вырученные деньги откладывает на лечение. Правда пока заказов не очень много, но она надеется, что скоро дела пойдут в гору.

Сейчас свердловчанка создает милые игрушки из шерсти. Фото: Лидия Савинцева

Сейчас свердловчанка создает милые игрушки из шерсти. Фото: Лидия Савинцева

Девушка пытается работать в центре, где раньше сама занималась паратриотлоном. Там она помогает организовывать соревнования и иногда тренирует детишек. Но зарплаты не на постоянное лечение не хватает. Сейчас ей необходим аппарат для ходьбы, у девушки одна нога короче другой. Стоит он 350 тысяч рублей, у семьи рукодельницы таких денег нет. Половину суммы уже собрали неравнодушные люди.

- Больше всего на свете я мечтаю снова нормально ходить. Врачи сказали, что у меня есть шансы, - добавила она.

Если вы хотите помочь Лидии Савинцевой, можно перейти по ссылке на сайт благотворительного фонда «Православная служба милосердия». Чтобы заказать игрушку у девушки, можно написать ей в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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