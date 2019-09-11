2019-09-11T15:15:57+03:00
Общество

«Это вам не ночной клуб»: Илья Варламов объяснил мэру Екатеринбурга, как должна выглядеть нормальная школа

В своем большом заявлении блогер по полочкам разложил все минусы обновленного заведения
Мария Трапезникова
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Ну разве не похоже на дворец?Ну разве не похоже на дворец?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Блогер Илья Варламов обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому по поводу новой школы №106 в стиле «Версаль» на Вторчермете. Это был подарок уральского бизнесмена Андрея Симановского (владельца «Сима-Ленда»). Учебное заведение открылось 2 сентября и поразило юных первоклассников – стены заведения украшены лепниной, золотом и малахитом, а под потолками висят гигантские люстры.

Ранее Варламов отметил, что новый интерьер выглядит убого и может испортить школьникам вкус. Он назвал это «цыганщиной». Однако Высокинский не согласился с этим.

- Бесполезно разговаривать с теми, кто ничего не делает. Мы попробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей. Может, подобные вещи будут приучать к красоте, - заявил тогда мэр. Такого же мнения, кстати, придерживается и сам Симановский.

Первоклассники точно удивились такому интерьеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первоклассники точно удивились такому интерьеруФото: Алексей БУЛАТОВ

В новом посте Илья Варламов показал и, как говорится, по полочкам разложил, как, по его мнению, должна выглядеть современная школа.

- Удивительное дело, конечно... Такое впечатление, что мы обсуждаем не ремонт школы, а какой-то инновационный стартап: «взлетит – не взлетит», «понравится – не понравится». На тему того, какой должна быть школа, есть масса исследований, - написал Варламов у себя в блоге. – Школа – это вам не ночной клуб, это место, где дети проводят половину своей жизни, это место, которое формирует их вкус, сознание, воспитывает, влияет на поведение.

на стенах и под потолком в школе везде висят шикарные люстры и светильники Фото: Алексей БУЛАТОВ

на стенах и под потолком в школе везде висят шикарные люстры и светильникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Используя исследования МАРХИ и Студии Артемия Лебедева, он подробно объяснил, какие цвета должны использоваться, как следует оформить пришкольную территорию. А также столовую, вестибюль, коридор, актовый зал и библиотеку.

А снаружи она, кстати, выглядит вполне себе обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

А снаружи она, кстати, выглядит вполне себе обычноФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, интересно, что в конце своего исследования блогер назвал новую школу «дворцом имени Филиппа Киркорова» и заметил, что многие восхищаются ей только потому, что она «выделяется из общей серости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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