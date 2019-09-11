Если ребенок любит и спорт, и творчество – выбирайте танцы

Уже в дошкольном возрасте ребенок начинает проявлять интерес к различным сферам деятельности. Тогда перед родителями встает вопрос, на какие занятия отдать ребенка, чтобы раскрыть его потенциал? Психологи советуют выбрать первый кружок к пяти годам, потому что именно тогда у детей выявляются основные способности.

Выбирать родителям обычно приходится из трех направлений:

- индивидуальные виды спорта, которые тренируют выносливость и укрепляют здоровье;

- командные тренировки, которые учат коммуникабельности, развивают умение работать в коллективе и дают возможность проявить лидерские качества;

- творческие кружки.

Танцевальные занятия в этом плане универсальны: они сочетают в себе спорт, командную работу и творчество. Хореография может стать для ребенка не только приятным видом досуга, но и очень полезным видом деятельности.

Опытные педагоги Эстрадного балета «Апельсин» подтверждают, что занятия танцами формируют правильную осанку, красивую походку, развивают гибкость и грациозность. Атмосфера танцевальных занятий способствует взаимодействию детей между собой: они учатся работать в команде, находят друзей и много общаются. Кроме того, работа с музыкой способствует развитию у ребенка музыкального слуха и помогает развивать чувство ритма.

Студия танца «Апельсин» существует уже 15 лет. Это лауреат и обладатель Гран-при самых престижных всероссийских и международных конкурсов, дважды обладатель Золотых медалей Дельфийских игр России. Отличительной чертой Студии является организация ежегодных отчётных концертов, в которых каждый ребенок может принять участие и получить бесценный сценический опыт. По словам педагогов «Апельсина», воспитанникам школы важно выходить на сцену, потому что концертная деятельность воспитывает в юных танцорах стрессоустойчивость, артистизм и уверенность в себе. Со своей стороны преподаватели Студии помогают ребенку чувствовать себя комфортно на сцене и дают возможность показывать свои результаты на публике.

За годы работы Студии разработаны программы обучения, которые будут интересны малышам, и и сформирован педагогический состав. Ключевой элемент при работе с детьми – разнообразие, поэтому в программу обучения Эстрадного балета «Апельсин» входит множество направлений: - основы хореографии; - детский игровой танец; - эстрадный танец; - джазовый танец; - танец модерн; - концертная деятельность (сценическая практика).

Профессиональные педагоги Студии в процессе обучения реализуют индивидуальный подход к каждой юной «апельсинке» и делают всё для того, чтобы ребенок добился высоких результатов. Показав хорошие результаты в обучении, юный артист может попасть в концертный состав коллектива, будет участвовать в крупнейших всероссийских и международных конкурсах, выступать на главных сценах страны вместе со звёздами эстрады.

На данный момент в коллективе занимается более 500 человек. Помимо физического развития, в Студии танца «Апельсин» сделан большой упор на взаимодействие и командный дух, каждый пришедший ученик становится еще одной долькой «Апельсина».

Помочь своему ребенку завести новых друзей, реализовать потенциал и направить в нужное русло нескончаемую энергию можно, просто записав его на танцы. В Студии «Апельсин» можно выбрать удобное расписание и способ записи:

- на сайте онлайн: www.orangedance.net;

- по телефону: +7 (904) 984-05-77;

- по адресам:

ул. Рябинина, 19.

ул. Старых Большевиков, 22 ул. проспект Космонавтов, 23

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