«Он буквально прошел сквозь капот»: в Екатеринбурге «Лада» врезалась в столб и загорелась, два человека в больнице

В Екатеринбурге этим утром, 11 сентября, на мосту Белинского произошло жесткое ДТП, в результате которого сильно пострадали два человека. Около 6:00 водитель легковушки «Лада» врезался в столб ЛЭП, из-за чего машина загорелась.

- Мужчина неправильно выбрал скорость и не справился с управлением, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. – Вместе с ним в салоне находилась пассажирка. Оба получили тяжелые травмы и были срочно госпитализированы в горбольницу №24.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Удар был настолько сильным, что столб буквально прошел через капот автомобиля. На место приехали спасатели и сразу оцепили проезжую часть, чтобы огонь не перекинулся дальше – из-за этого в сторону центра образовалась большая пробка. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные причины аварии.