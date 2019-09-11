Сделал несколько кругов над городом: самолет, вылетевший в Китай, вернулся обратно в Кольцово

В аэропорту Кольцово сегодня ночью, 11 сентября, произошло очередное ЧП: самолет А330 авиакомпании IFly вылетел из Екатеринбурга, но почти сразу экстренно вернулся обратно. Причиной стала поломка самолета. В пресс-службе авиаперевозчика «Комсомолке» оперативно получить комментарий и выяснить детали не удалось.

Лайнер вылетел в Санья в 0:55, а уже в 03:24 совершил посадку в Кольцово. Кстати, прежде чем сесть, он сделал над Екатеринбургом несколько кругов – скорее всего, чтобы сжечь топливо.

- С пассажирами работают представители авиакомпании. В настоящее время идет регистрация на рейс, - добавили в пресс-службе Кольцово.

Фото: онлайн-табло Кольцово

По данным онлайн-табло аэропорта, сейчас действительно проходит регистрация для всех пассажиров – они должны будут вылететь в 10:30. Общее время задержки составило больше 10 часов. А еще один рейс, который должен был вылететь в Китай следом, вообще отменили.

Кстати, не так давно мы рассказывали, как в Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний». Он вылетел из Санкт-Петербурга и должен был прибыть в Худжанд (Китай), однако сделал вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц, которые попали в шасси. Никто из пассажиров не пострадал, а проверка показала, что никаких поломок не было - и самолет отправился дальше.