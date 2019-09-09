«Я намерен изменить устаревшую систему»: Антон Шипулин собирается попасть в комитет спорта в Госдуме

Спортивная карьера олимпийского чемпиона Антона Шипулина теперь в прошлом. Уральский биатлонист одержал уверенную победу на довыборах в Госдуму по Серовскому городскому округу.

После обработки 100 % бюллетеней олимпийский чемпион набрал почти 42 % голосов избирателей. Ближайший соперник Шипулина, Алексей Коровкин, смог набрать только 24 % голосов.

Бывший спортсмен дал свое первое интервью в роли депутата, где поделился, чем займется на новом месте.

«СНАЧАЛА НУЖНО ОСВОИТЬСЯ»

- Чем займетесь в Госдуме? Какой первый законопроект?

- Об этом еще рано говорить, какие инициативы и законопроекты. У меня опыта не была, поэтому первоочередная задача освоиться. Мое желание попасть в комитет по спорту, потому что это моя тема, в которой я разбираюсь. Это то, чем я жил большую часть своей жизнью. Есть свои намерения изменить устаревшую систему или хотя бы поучаствовать в этом. Желания есть большие и понимаю, что с моим опытом первоначально нужно создать ту команду, которая пойдет со мной на протяжении последующих двух лет.

- Что конкретно не так с системой?

- Я прошел в спорте все ступени. Когда я начинал тренироваться, у моих родителей не было денег на оборудование. За лыжи нам приходилось сражаться, иногда мы тренировались в туалете, который был переоборудован под лыжную базу. У меня большой опыт и я посмотрел, как эта система работает в других странах. Наша система выглядит так: «Бери больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай». Много спортсменов получают травмы, многие не доживают в спортивной жизни и до 20 лет. Юниоры еще показывают хороший результат, а когда они переходят во взрослый спорт, результаты теряются. И допинговые проблемы отсюда же исходят: когда у тренера стоит задача показать результат, он будет форсировать их подготовку, чтобы получить результаты, стимулировать спортсменов, чтобы они принимали запрещенные препараты. Эту систему надо менять.

Шипулин ушел из спорта в политикуФото: Алексей БУЛАТОВ

«ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ДАВАЛ МНЕ СОВЕТЫ»

- Сколько стоила ваша предвыборная компания? Как вы общались со спонсорами, которые вас поддержали, и какие задачи они перед вами ставили как депутата?

Спонсоры – это мои друзья и знакомые, которые поддерживали меня во время моей спортивной карьеры. Могу точно и сразу сказать, что никаких у нас договоренностей не было. Я не буду лоббировать их интересы. Мы изначально договаривались, что мне помогают те люди и компании, которые не ждут обратной отдачи. Сколько стоило? Вы все видели это в интернете. Но я могу сейчас озвучить, эта цифра 18-20 миллионов рублей.

Давно известно о ваших дружеских отношениях с губернатором Свердловской области. Расскажите о его роли в вашей предвыборной компании?

- Я это не скрываю. С Евгением Владимировичем мы в хороших отношениях. Он поддержал меня еще тогда, когда я определялся идти или не идти мне в кандидаты Гордуму. По ходу компании он давал несколько советов. Несколько проектов, которые надо было утвердить с губернатором, он мне помог в этом. В рамках избирательной компании мы проделали колоссальную работу, но участие губернатора и министров в этом плане не очень сильно помогли.

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ»

В Тавдинском и Ивдельском городских округах вы не сильно оторвались от своего конкурента Коровкина. Можете объяснить, почему разница не так велика.

Мне тоже было интересно, в каких городах избиратели голосуют. Наверно это наша ошибка, что мы в Тавде побывали всего несколько раз. Я понимаю, что кандидаты в депутаты в Госдуму работали в некоторых регионах очень много, но больше чем мы никто. В Тавде я последний раз был около месяца назад, а штаб Коровкина активно действовал там. У людей есть выбор, поэтому они решили отдать голоса за него.

Можете прокомментировать большой процент Коровкина? Он набрал около 24%, и из-за этого вы не можете сказать, что в два раза его обогнали.

- Лично с кандидатами не знаком и не знаю, как он вел свою агитацию, общался с людьми. Я знаю одно, сейчас огромный запрос на здравоохранение. И это могло сыграть огромную роль, потому что он человек из этой сферы. Общаясь с людьми, мы понимали, что это наша основная проблема. Мы видим, что в других муниципалитетах были лидеры, в этом нет ничего странного.

Фото: Instagram

СПОРТСМЕНАМ БЫТЬ В ГОСДУМЕ

- На старте вашей компании звучало критика, что в Госдуме слишком много спортсменов. Что вы думаете по этому поводу?

- Спортсмены и актеры люди медийные, за которыми приковано пристальное внимание. Поэтому сформировалось мнение, что в Госдуме одни спортсмены и актеры. Я надеюсь, с началом моей работы многие избиратели изменят свое мнение.

Вы баллотируетесь от партии «Единая Россия». В последнее время она потеряла свой престиж. Что лично вас привлекает в этой партии?

- Это не секрет, что я всегда поддерживал президента нашей страны, был доверенным лицом перед выборами. Я считаю, если ты действительно что-то хочешь изменить, то надо идти от сильной партии, от той партии, у которой есть много единомышленников. Я не разделяю хорошие и плохие партии.

Как будете совмещать спортивную карьеру с депутатством?

- Хотелось бы тренироваться и спорт не бросать. Но последние две недели наших активных поездок не давали мне шанса сделать ни одной тренировки. Иногда в 5 или утра уезжали и поздно возвращались, и этот образ жизни не подходит мне. Сейчас надеюсь, что график будет более устойчивым, и я смогу находить время на тренировки. С соревнованиями я закончил и если признаться честно, то и не тянет.

СЕМЬЮ В МОСКВУ ПЕРЕВОЗИТЬ НЕ БУДУ

Планируете ли вы перевезти свою семью в Москву? И как будете общаться со своими избирателями тут в области?

- Я не собираюсь переезжать в Москву. У меня будет три рабочих недели, которые надо будет жить в Москве, но я собираюсь пока летать. У меня сын не так давно пошел в садик, поэтому мне не хочется семья брать с собой и менять их жизни. Шесть рабочих дней я буду посвящать муниципалитетам, возьму только один выходной. Кроме того у меня сформировывается команда здесь, которая мне помогала.