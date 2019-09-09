Сможет ли биатлонист Антон Шипулин принести пользу уральцам в Госдуме

9 сентября биатлонист Антон Шипулин стал депутатом Госдумы по Серовскому городскому округу. Известные уральские политики по-разному отнеслись к этому событию.

Сергей ЧЕПИКОВ, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

- Поздравляю Антона с прекрасным результатом! Во время предвыборной кампании он получил опыт общественно-политической деятельности, и многое сделал для своего избирательного округа. Зная целеустремленный характер Антона, думаю, что он будет продолжать работу в этом направлении. Желаю ему успехов!

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, экс-мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации

- Разве в этом могут быть сомнения? Человек осознанно выбрал для себя путь. Он уже взрослый, сложившаяся личность. Поэтому, если он со всей ответственностью будет относиться к порученному делу, то сможет нормально работать. А работать он может в профильном комитете, заниматься делами молодежи и вопросами спорта. Возможно, какой-то смежной тематикой. Двух лет ему хватит, чтобы понять, насколько у него душа лежит к этой работе. Никто с первого дня пребывания в Госдуме полноценным парламентарием не становится. За это время избиратели поймут, насколько он ответственно и с душой относится к своей миссии сегодняшней.

Евгений РОЙЗМАН, экс-мэр Екатеринбурга, общественный деятель

- Для того чтобы приносить реальную пользу, нужно постоянно находиться в оппозиции. А уж если ты будешь полностью поддерживать линию партии, ты будешь голосовать за «законы подлецов». У Антона сложная ситуация: он от партии «Единая Россия», поэтому он не будет самостоятельным политиком. Округ у него большой, поэтому никто не запретит ему помогать людям в решении их точечных вопросов. К этому надо быть готовым, тратить свою энергию, время деньги. Не так много «единороссов» на это способны.

Перед победой Шипулин защищался от конкурентов в судеФото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий ГАГАРИН, Руководитель Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, куратор экспертного клуба «Екатеринбург»

- Для работы ему остается два года. Думаю, что при энергичности, которая присуща Шипулину, с помощью более опытных старших товарищей по Госдуме, он может выступить хорошим лоббистом для проектов, которые мы сейчас начинаем реализовывать к 300-летию Екатеринбурга и Универсиаде. В этом смысле он человек, прекрасно знающий все проблемы, связанные со спортом, человек, принимающий активное участие в общественной деятельности. У него есть молодость, энергия и опыт. Думаю, что он может принести пользу.

Константин КИСЕЛЕВ, депутат Городской думы Екатеринбурга, политолог

- Очень сильно сомневаюсь в том, что он может принести пользу Уралу. Дело в том, что он – «единоросс». Там достаточно жесткая дисциплина. И лоббировать какие-то интересы там могут только люди высокостоящие. Рядовые «единороссы» - «ноль без палочки». Какие-то точечные вопросы он решать сможет. Это то, что позволяется депутатам Госдумы. Это максимум.

Владимир ПУТРОВ, первый тренер Антона Шипулина

- Антон со мной политические вопросы не обсуждал. Мне сложно говорить. Это власть, это политика. Он там не первый. Поэтому у меня нет никакой уверенности в том, что он сможет помочь простому народу. В данном случае за него пока говорит только его имя. Антон Шипулин, известный биатлонист, олимпийский чемпион. А как будет дальше, время покажет…