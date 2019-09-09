2019-09-09T12:18:18+03:00
Происшествия

«Виновник на ногах не стоит»: в центре Екатеринбурга пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля

На месте аварии работает реанимация и ГИБДД
Олег Галимов
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Виновника аварии задержали полицейские. Фото: предоставлено очевидцамиВиновника аварии задержали полицейские. Фото: предоставлено очевидцами
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В Екатеринбурге пьяный водитель Mercedes протаранил на парковке четыре автомобиля. Как рассказала «Комсомолке» очевидица аварии Дарья Путилова, водитель элитной иномарки едва стоял на ногах.

Машины получили механические повреждения. Фото: предоставлено очевидцами

Машины получили механические повреждения. Фото: предоставлено очевидцами

- Виновник ДТП на ногах не стоит. Сейчас сотрудники ГИБДД допрашивают его, забрали у него ключи от машины. Повезло, что он не сбил никого, - говорит Дарья Путилова.

За пьяную езду водителю грозит штраф и лишение прав. Фото: предоставлено очевидцами

За пьяную езду водителю грозит штраф и лишение прав. Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

В отделении пропаганды городского управления ГИБДД пояснили, что инспекторы уже выясняют обстоятельства случившегося.

- Авария произошла на перекрестке улиц Народной воли – Розы Люксембург. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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