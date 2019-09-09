2019-09-09T10:57:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге после увольнения командира полка ППС 120 сотрудников написали рапорт

Сергей Васильев попал под «чистку» после того, как троих полицейских обвинили в изнасиловании
Олег Галимов
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Сейчас Васильев находится в отпуске, но в скором времени официально покинет свой постСейчас Васильев находится в отпуске, но в скором времени официально покинет свой постФото: Алексей БУЛАТОВ
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Настоящей кадровой проблемой может обернуться для свердловского главка МВД увольнение командира полка ППС Екатеринбурга Сергея Васильева. Полковник и его заместители были уволены по «отрицательным мотивам» после того, как трое его подчиненных были задержаны по обвинению в изнасиловании девушки.

По данным источника «Комсомолки», порядка 120 сотрудников патрульно-постовой службы написали рапорты. Таким образом, они решили заступиться за своего командира, который руководил полком ППС уральской столицы последние шесть лет.

- Сергей Александрович уважаемый в МВД человек, он всегда стоял горой за своих подчиненных. А их у него было около 600. За всеми не уследишь, а теперь после этой мерзкой истории его сделали крайним. Часть сотрудников ППС настроены крайне решительно и не готовы нести службу без Васильева, - сообщил источник «КП».

Сергей Васильев работает в МВД с 1992 года. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сергей Васильев работает в МВД с 1992 года. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Ранее официальный представитель главка Валерий Горелых сообщал о том, что обвиняемые в изнасиловании полицейские Вячеслав Тропин, Андрей Бессарабов и Вадим Мустафин уволены из системы МВД. Кроме того 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

- Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут, в случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности, - отмечал полковник Горелых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Тропин и Бессарабов находятся в СИЗО, а Муставин написал явку с повинной и был отпущен под домашних арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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