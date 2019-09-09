Первая политическая победа: свердловский биатлонист Шипулин выиграл довыборы в Госдуме

Свердловский биатлонист Антон Шипулин может праздновать победу – как и предполагалось, он выиграл довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу.

Согласно данным Центризбиркома, он набрал 41,57% голосов среди избирателей – при этом обработано было 99,77% бюллетеней. Второе место по итогам голосования получил Алексей Коровкин из «Справедливой России». Он набрал 24,03% голосов. Третье место досталось Габбасу Даутову из КПРФ (13,81% избирателей). Кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец набрала 7,49% голосов.

Желание строить политическую карьеру Шипулин высказал еще весной 2018 года – на довыборы от выдвинулся от партии «Единая Россия». В декларации о доходах за 2018 год он указал заработок в 9,8 миллионов рублей, 2 автомобиля, 2 дома и 11 земельных участков. А недавно Шипулина едва не сняли с гонки – у него нашли незадекларированные 13 миллионов рублей. Свой день рождения биатлонист встретил в суде, однако там отказались снимать его с выборов.