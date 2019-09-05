2019-09-05T16:30:55+03:00
Общество

Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД

Сергей Васильев был командиром полка ППС полиции города
Олег Галимов
Поделиться:
Васильев начинал работу в МВД в 1992 году. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиВасильев начинал работу в МВД в 1992 году. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В свердловском главке МВД прошла «чистка» руководителей после того, как сразу трех полицейских обвинили в изнасиловании 22-летней девушки. По версии следствия, сотрудники ППС совершили преступление в служебном автомобиле. Речь идет о Сергее Тропине, Андрее Бессарабове и Вадиме Мустафине. Последний написал явку с повинной и сумел избежать ареста в отличие от коллег.

По информации источника «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, в первую очередь был уволен непосредственный начальник предполагаемых преступников – командир полка ППС города, полковник Сергей Васильев. Также в отставку были отправлены трое сотрудников, в том числе командир взвода и начальник кадровой службы.

Девушку изнасиловали в патрульной машине. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Девушку изнасиловали в патрульной машине. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В подчинении Васильева находилось около 600 человек, за всеми невозможно уследить, - делится источник «КП». – Он был уволен по отрицательным мотивам, из-за чего будет лишен дополнительных льгот после выхода на пенсию. Сергей Александрович пользовался большим авторитетом в ППС. Чтобы его защитить 40 человек написали рапорт на увольнение.

Официальные представители МВД пока не комментируют отставку Васильева. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург направлены сотрудники управления собственной безопасности МВД России, которые установят все обстоятельства произошедшего.

- По праву патрульно-постовая служба считается кузницей кадров. Многие сегодняшние руководители территориальных органов внутренних дел - выходцы из патрульно-постовой службы: полковник полиции Сергей Александрович Васильев начинал службу в 1992 году в должности милиционера взвода отдельной роты полка патрульно-постовой службы милиции, в настоящее время занимает должность командира полка патрульно-постовой службы полиции города Екатеринбурга, - говорится в сообщении свердловского главка от 2 сентября 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внучка легендарного Чапаева Татьяна: Дед еще рубанет шашкой предателей родины!
100 лет назад не стало символа гражданской войны, начальника 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева, героя фильмов и книг. Как это произошло, рассказывают его внучка и историк, изучавший историю гибели начдива
Новости 24
В Екатеринбурге суд возобновит слушания по делу об обрушении крыши ЗиКа
Дороги в Екатеринбурге отремонтируют за 1 миллиард рублей
Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G
СвЖД призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов
«Открыли окно и стали палить»: на Урале мужчинам, стрелявшим в кафе, дали 5 лет на двоих
«Стране нужны вы»: 50 свердловских школьников получили губернаторские премии
Строить Ледовую арену в Екатеринбурге начнут уже в сентябре
«Поройтесь в гаражах и тумбочках»: екатеринбуржцев призвали разбить копилки и сдать мелочь
На Урале появится фонд защиты обманутых дольщиков
Больше шансов улететь: Генконсульство США увеличит количество виз для екатеринбуржцев
Лавочки и мощеные дорожки: в Екатеринбурге возле больницы разбили чудесный сад