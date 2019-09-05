Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД

В свердловском главке МВД прошла «чистка» руководителей после того, как сразу трех полицейских обвинили в изнасиловании 22-летней девушки. По версии следствия, сотрудники ППС совершили преступление в служебном автомобиле. Речь идет о Сергее Тропине, Андрее Бессарабове и Вадиме Мустафине. Последний написал явку с повинной и сумел избежать ареста в отличие от коллег.

По информации источника «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, в первую очередь был уволен непосредственный начальник предполагаемых преступников – командир полка ППС города, полковник Сергей Васильев. Также в отставку были отправлены трое сотрудников, в том числе командир взвода и начальник кадровой службы.

Девушку изнасиловали в патрульной машине. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В подчинении Васильева находилось около 600 человек, за всеми невозможно уследить, - делится источник «КП». – Он был уволен по отрицательным мотивам, из-за чего будет лишен дополнительных льгот после выхода на пенсию. Сергей Александрович пользовался большим авторитетом в ППС. Чтобы его защитить 40 человек написали рапорт на увольнение.

Официальные представители МВД пока не комментируют отставку Васильева. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург направлены сотрудники управления собственной безопасности МВД России, которые установят все обстоятельства произошедшего.

- По праву патрульно-постовая служба считается кузницей кадров. Многие сегодняшние руководители территориальных органов внутренних дел - выходцы из патрульно-постовой службы: полковник полиции Сергей Александрович Васильев начинал службу в 1992 году в должности милиционера взвода отдельной роты полка патрульно-постовой службы милиции, в настоящее время занимает должность командира полка патрульно-постовой службы полиции города Екатеринбурга, - говорится в сообщении свердловского главка от 2 сентября 2013 года.