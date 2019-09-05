2019-09-05T13:56:09+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина нашел труп, пытаясь снять порчу с покойной жены

На изуродованное тело он наткнулся в парке Победы на Уралмаше
Олег Галимов
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Предположительно, женщину убили около 10 лет назадПредположительно, женщину убили около 10 лет назадФото: Алексей БУЛАТОВ
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На окраине Екатеринбурга нашли изуродованное женское тело. Труп обнаружил житель Уралмаша, который пришел в парк Победы, чтобы завершить ритуал по снятию порчи с покойной жены.

Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, убийство было совершенно не менее 10 лет назад.

- Личность женщины не установлена. Обнаружены многочисленные колото-резанные повреждения, проломлен череп. Труп лежал в черном мусорном пакете вместе с личными вещами жертвы: верхняя одежда и косметичка. Также в пакете нашли застывший цемент. Это наталкивает на версию о том, что тело лишь недавно подбросили в парк Победы, - говорит инсайдер «КП».

Теперь следователям предстоит установить личность женщины и найти убийцу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь следователям предстоит установить личность женщины и найти убийцуФото: Алексей БУЛАТОВ

Не менее увлекательной оказалась история вышеупомянутого мужчины. После смерти супруги он обратился за помощью к гадалке, а медиум убедила его в том, что жена скончалась от порчи и «сил злых духов».

- Она сказала, что на нашем дачном участке есть некий предмет, который ранее принадлежал жене, но сейчас его нужно уничтожить, - рассказал на допросе мужчина. – В домике я нашел лишь ботинки супруги. Гадалка сразу сказала, чтобы я их сжег, но сделал это вдали от дома. Так я и оказался в парке, хотел выбросить сожженную обувь. Когда подошел к мусорке – увидел торчащую из бака кость.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ход расследования. Напомни, что этой весной в парке Победы нашли отрубленные руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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