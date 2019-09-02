«Подвержен вспышкам гнева»: жена «бешеного» гонщика, сбившего на тротуаре трех человек, рассказала о здоровье мужа

В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение дела Владимира Пузырева, который в ноябре прошлого года совершил наезд на пешеходов в центре в Екатеринбурга. Тогда под колесами внедорожника Honda оказались три человека: Екатерина Норицына и ее двухлетний сын, а также Андрей Медведев. Все пострадавшие получили серьезные травмы, а виновника ДТП отправили в СИЗО.

Сегодня впервые была допрошена супруга Владимира Ирина, которая рассказала подробности здоровья мужа. Она подтвердила, что Пузырев действительно страдает от эпилептических припадков. Но при этом женщина утверждает, что в последние годы у Владимира появилась ремиссия.

Иномарка сбила пешеходов на скорости 80 км/ч. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- По ее словам, болезнь никогда не мешала Пузыреву водить машину, - рассказывает «КП» адвокат Антон Штоль, представляющий интересы семьи Норицыных. – Сам водитель отрицает факт подделки медицинских документов для получения новых прав. Говорит, что потерял документы на даче. Но как выяснилось, ранее он имел категорию B и С, но восстановил права только для вождения легковых автомобилей.

Также юрист озвучил результаты двух экспертиз, которые доказывают вменяемость Пузырева в момент аварии. Врачи пришли к единому мнению, что обвиняемый контролировал свои действия во время наезда.

- В СИЗО Владимира осмотрел психолог. Он отметил его неустойчивое эмоциональное состояние и склонность к вспышкам гнева, - добавил Штоль.

Пузырев лишь частично признает вину. Его обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодексаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что после аварии Екатерине Норицыной пришлось удалить селезенки и почку. А ее сына врачи признали инвалидом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении». Она уверена, что ее мужу стало плохо за рулем (Подробности)

Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с лета ездил без прав. Их отобрали из-за неврологического заболевания (Подробности)

Водителя иномарки, который сбил маму с коляской, отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина уверяет, что «перепутал педали газа и тормоза», но следователи обвиняют его в умышленном убийстве (Подробности)