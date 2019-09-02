2019-09-02T18:02:02+03:00
Происшествия

«Подвержен вспышкам гнева»: жена «бешеного» гонщика, сбившего на тротуаре трех человек, рассказала о здоровье мужа

Также в суде впервые допросили пострадавшую в ДТП Екатерину Норицыну
Олег Галимов
Поделиться:
С ноября прошлого года Владимир Пузырев находится за решеткой. У него есть жена, двое детей и внучкаС ноября прошлого года Владимир Пузырев находится за решеткой. У него есть жена, двое детей и внучкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение дела Владимира Пузырева, который в ноябре прошлого года совершил наезд на пешеходов в центре в Екатеринбурга. Тогда под колесами внедорожника Honda оказались три человека: Екатерина Норицына и ее двухлетний сын, а также Андрей Медведев. Все пострадавшие получили серьезные травмы, а виновника ДТП отправили в СИЗО.

Сегодня впервые была допрошена супруга Владимира Ирина, которая рассказала подробности здоровья мужа. Она подтвердила, что Пузырев действительно страдает от эпилептических припадков. Но при этом женщина утверждает, что в последние годы у Владимира появилась ремиссия.

Иномарка сбила пешеходов на скорости 80 км/ч. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Иномарка сбила пешеходов на скорости 80 км/ч. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- По ее словам, болезнь никогда не мешала Пузыреву водить машину, - рассказывает «КП» адвокат Антон Штоль, представляющий интересы семьи Норицыных. – Сам водитель отрицает факт подделки медицинских документов для получения новых прав. Говорит, что потерял документы на даче. Но как выяснилось, ранее он имел категорию B и С, но восстановил права только для вождения легковых автомобилей.

Также юрист озвучил результаты двух экспертиз, которые доказывают вменяемость Пузырева в момент аварии. Врачи пришли к единому мнению, что обвиняемый контролировал свои действия во время наезда.

- В СИЗО Владимира осмотрел психолог. Он отметил его неустойчивое эмоциональное состояние и склонность к вспышкам гнева, - добавил Штоль.

Пузырев лишь частично признает вину. Его обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пузырев лишь частично признает вину. Его обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодексаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что после аварии Екатерине Норицыной пришлось удалить селезенки и почку. А ее сына врачи признали инвалидом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении». Она уверена, что ее мужу стало плохо за рулем (Подробности)

Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с лета ездил без прав. Их отобрали из-за неврологического заболевания (Подробности)

Водителя иномарки, который сбил маму с коляской, отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина уверяет, что «перепутал педали газа и тормоза», но следователи обвиняют его в умышленном убийстве (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В прокуратуре рассказали, кто из уральцев имеет право на бесплатные лекарства
Раздавал трактористам права: в Екатеринбурге за взятки будут судить чиновника
Водителя легковушки из машины доставали спасатели: на трассе «Екатеринбург - Тюмень» «Тойота» влетела в грузовик
Скоро потеплеет: Батареи екатеринбуржцев станут горячими к середине сентября
Перевозки пассажиров на СвЖД за восемь месяцев выросли на 1,3 %
Не раз ловили на этом: на Урале депутата сняли с должности из-за нарушений в документах
«Ко вкусу есть вопросы»: Куйвашев заступился за Симановского, отреставрировавшего школу в стиле «Версаль»
Закроют дважды: в Екатеринбурге по улице 8 Марта перестанут ходить трамваи
Уральский парк Лениных и Сталиных откроют к концу сентября
Екатеринбургские храмы почтят память погибших в Беслане
ЕВРАЗ поставил порядка 1700 тонн стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России
В Нижнем Тагиле первый урок в школе № 100 провел священник
Набросился с ножом: в Екатеринбурге мужчину обвиняют в двойном убийстве
Занял деньги и пропал: в Екатеринбурге ищут 17-летнего студента
Кольцово на пару дней превратился в съемочный полигон
К холодам готовы: в Екатеринбурге закончились последние опрессовки
На Урале оштрафовано горное предприятие, задолжавшее за электричество 330 тысяч
В Каменске-Уральском кредитным конторам запретили брать деньги у граждан: список КПК
«МегаФон» стал партнером КХЛ в новом сезоне
Екатеринбуржцы смогут ездить в метро на 4 рубля дешевле
В Екатеринбурге за 500 тысяч отреставрируют аптеку на Пушкина