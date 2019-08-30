Баба Яга вручила школьникам подарки и провела у них уроки

29 августа, накануне Дня знаний, «Комсомольская правда» и бренд Baba Yaga приезжали в гости к пациентам Областной детской клинической больницы №1. Для тех ребят, которые не успевают собраться в школу, Баба Яга лично привезла подарки.

Чтобы маленькие пациенты не скучали, добрая народная волшебница провела несколько веселых уроков: на литературе ребята вспоминали сказки про Бабу Ягу, колдовали и загадывали желания, а на физкультуре бабушка рассказала детям, что самый лучший спорт – это танцы и показала несложные танцевальные движения.

Перед вручением подарков ребятам предложили угадать, какие из них пригодятся в школе. Полезными по версии школьников оказались все предметы: рюкзак и расписание – для учебы, футболки – на физкультуру, а кружки – для обеда в столовой.

А на память Баба Яга вручила всем миниатюрные версии себя: куклы Бабки Ежки умеют петь частушки и хранят частичку волшебства, которое должно помочь каждому поскорее стать абсолютно здоровыми.