2019-09-02T17:04:57+03:00
Общество

Баба Яга вручила школьникам подарки и провела у них уроки

Как в ОДКБ №1 прошла акция «Подари ребенку улыбку»
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Некоторые пациенты ОДКБ №1 в этом году идут в школу в первый разНекоторые пациенты ОДКБ №1 в этом году идут в школу в первый разФото: Алексей БУЛАТОВ
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29 августа, накануне Дня знаний, «Комсомольская правда» и бренд Baba Yaga приезжали в гости к пациентам Областной детской клинической больницы №1. Для тех ребят, которые не успевают собраться в школу, Баба Яга лично привезла подарки.

Чтобы маленькие пациенты не скучали, добрая народная волшебница провела несколько веселых уроков: на литературе ребята вспоминали сказки про Бабу Ягу, колдовали и загадывали желания, а на физкультуре бабушка рассказала детям, что самый лучший спорт – это танцы и показала несложные танцевальные движения.

Перед вручением подарков ребятам предложили угадать, какие из них пригодятся в школе. Полезными по версии школьников оказались все предметы: рюкзак и расписание – для учебы, футболки – на физкультуру, а кружки – для обеда в столовой.

А на память Баба Яга вручила всем миниатюрные версии себя: куклы Бабки Ежки умеют петь частушки и хранят частичку волшебства, которое должно помочь каждому поскорее стать абсолютно здоровыми.

Галамартовна в ОДКБ 1.Видео: Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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