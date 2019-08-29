«Семья в ужасе от приговора»: на Урале душегуб 16-летней школьницы отделался исправительными работами

В конце прошлого года маленький уральский город Сысерть оцепенел от ужаса: во время празднования дня рождения в одном из коттеджей была убита 16-летняя Вероника (имя изменено – прим.ред). Убийца был задержан по «горячим следам» - им оказался 20-летний Семен Удилов.

Как рассказывала «Комсомолке» подруга погибшей, Вероника заступилась за нее, когда пьяный дебошир стал распускать руки.

Вероника заступилась за близкую подругу и погибла. Фото: соцсети

- Мы начали собираться, и я пошла проверять все комнаты в доме, - рассказывает Анастасия. – На третьем этаже лежал мой друг Семен. Я дважды пыталась его разбудить, но он не хотел уходить. В итоге он разозлился и ударил меня ногой по лицу.

После этого Удилов толкнул Веронику к стене, на которой висела картина с рамкой, и принялся избивать девушку. Во время драки один из осколков порезал сонную артерию несовершеннолетней, от чего та скончалась.

Изначально следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», санкции которой предусматривают до 15 лет колонии. Но позже уголовное дело было переквалифицировано на статью 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Суд над Удиловым длился с три месяца и в конце июня был оглашен приговор.

- Семену Удилову назначено 1 год и 6 месяцев исправительных работ, - рассказали в пресс-службе Сысертского районного суда.

Суд оставил Удилова на свободе. Сам он отказался комментировать приговор и заявил, что «устал от всего этого». Фото: соцсети

Однако мама девочки осталась недовольна таким решением и сразу же подала апелляцию. Дело уже ушло в Свердловский областной суд, где и будет поставлена точка в этой истории.

- Алена Владимировна (мать убитой – прим.ред.) не успокоится, пока Удилов не окажется за решеткой. Все друзья и семья в ужасе от такого приговора. После такого преступления он спокойно расхаживает по улицам нашего города, - делится знакомая семьи Вероники.

Рассмотрение апелляции пройдет в областном суде 20 сентября в 10:00. Сам Удилов отказался комментировать приговор, который ему вынесли.