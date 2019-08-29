2019-08-29T16:32:12+03:00
Общество

«Это самовольство»: Покрас Лампас намерен судится с ресторатором из Екатеринбурга, который скопировал его крест

Евгений Кексин разместил картину в баре «Огонек»
Олег Галимов
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Сам Кексин заявил, что в его действиях не было злого умыслаСам Кексин заявил, что в его действиях не было злого умысла
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Шумиха вокруг «Супрематического креста» Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге растет уже не по дням, а по часам. «Супрематический крест» был нарисован в рамках фестиваля «Стеногрффия», но позже был частично уничтожен коммунальщиками, а потом и вовсе вызвал гнев у представителей церкви.

Не успели в районном суде вынести приговор православной активистке Оксане Ивановой, как петербургский художник заявил о своем намерении отстоять авторские права на крест, который на днях скопировал ресторатор Евгений Кексин. Последний украсил нашумевшей картиной свой ресторан «Огонек».

Вот такая экспозиция появилась в ресторане. Фото: Евгений Кексин

Вот такая экспозиция появилась в ресторане. Фото: Евгений Кексин

Лампас отметил, что Кексин нарушил права на его авторскую работу.

- Я уже проконсультировался с юристом и в этой ситуации действительно есть нарушения, - пояснил «Комсомолке» художник. – Если человек хочет ловить хайп за счет моего творения, то это – самовольство. А это несет за собой ответственность. Говорить об иске пока преждевременно, но я буду внимательно следить за тем, как владельцы заведения пользуются крестом.

В ответ на это Кексин заявил, что в его действиях не было злого умысла.

После шумихи в Екатеринбурге, Покраса Лампаса пригласили украсить своими работами Новосибирск

После шумихи в Екатеринбурге, Покраса Лампаса пригласили украсить своими работами Новосибирск

- Если для Покраса будет принципиально, то уберем крест или закрасим. Не хотим выглядеть в его глазах моральными уродами. Наоборот – пытались привлечь еще больше внимание к этой истории и помочь добиться сохранения работы в первоначальном виде, - сказал Евгений Кексин.

Добавим, что работу Покраса Лампаса все же планируют изменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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