Будущие школьники попадут в редакцию «Комсомольской правды»

Конкурс прошел с 15 по 29 августа на сайте kp.ru, в нем приняли участие 35 первоклассников из Екатеринбурга и области. На протяжении двух недель читатели «Комсомолки» голосовали за самых талантливых, способных и любознательных ребят. Разумеется, такими были все конкурсанты, но победителей все-таки удалось выбрать.

Первое место занял Андрей Ловыгин, он набрал 3561 голос.

Вторым стал Марк Бершауэр с 3101 голосом.

Третье место заняла София Стрельченко, которая набрала 1361 голос.

Для всех участников и победителей конкурса «Комсомольская правда» устроит праздник: первоклассникам покажут, как устроена редакция, организуют самый настоящий банкет со сладостями и вручат призы от организаторов и партнеров.

Коты «Галамарта» готовят полезные школьные подарки для девчонок и мальчишек. «Эстрадный балет "Апельсин"» пригласит всех на бесплатные занятия по танцам, а «Элит-Букет» вручит первоклассникам сертификаты на специальные школьные букеты. Партнер ПАО «Промсвязьбанк» также выберет своего победителя в специальной номинации «Дети военнослужащих».

Награждение пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды» по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 52 (отель «Вознесенский»).