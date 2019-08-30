Успеть за пять минут: как газовики в Екатеринбурге обеспечивают безопасность горожан

Экстренный телефон «04» знает, пожалуй, каждый наизусть еще со школы. Круглосуточная аварийно-диспетчерская газовая служба в Екатеринбурге была создана в далеком 1958 году, когда был образован «Свердловскгоргаз». За эти годы с небольшого отделения в несколько человек служба выросла в Центральное аварийно-диспетчерское управление – одно из лучших в стране. Именно ЦАДУ АО «Екатеринбурггаз» все эти годы стоит на страже безопасности потребителей газа 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Нам удалось провести с аварийной бригадой рабочую смену.

О том, кто принимает звонки по телефону «04», как быстро должна выехать на звонок аварийная бригада, и зачем слесарь возит с собой мыло – в нашем репортаже.

Фото: предоставлено ЦАДУ АО «Екатеринбурггаз»

СЕРДЦЕ ЦАДУ

Сердцем Центрального аварийно-диспетчерского управления по праву считается диспетчерская. Именно сюда круглосуточно поступает вся оперативная информация, здесь принимают звонки и отсюда отдаются команды на срочный выезд аварийных или спасательных бригад. Каждую смену на дежурство заступают опытнейшие диспетчеры – все женщины.

Выдержка, быстрота принятия решения и стрессоустойчивость – главные качетва, которыми должен обладать диспетчер. А еще умение работать в режиме многозадачности – быстро переключаться с одного дела на другое.

«Каждый день здесь не похож на предудущий» - рассказывает диспетчер ЦАДУ Наталья Мкртычян. В АО «Екатеринбурггаз» она работает почти 4 года, бывший инженер завода резино-технических изделий в ЦАДУ попала по воле случая и нисколько об этом не жалеет, - работа здесь ответственная и очень важная, ведь от нее зависит безопасность наших горожан», - добавляет Наталья.

Фото: предоставлено ЦАДУ АО «Екатеринбурггаз»

Телефон не умолкает ни на минуту. Звонят, чтобы узнать причину отсутствия газа в доме, когда придет слесарь, и даже чтобы просто уточнить время. Знают – оператор «04» после первого же гудка всегда возьмет трубку и всегда ответит. Но самые важные – заявки о запахе газа. И хотя большинство из них по факту, к счастью, не подтверждаются – аварийная служба выезжает на каждую.

«Для нас нет понятия «ложная» заявка, - добавляет начальник дежурной смены ЦАДУ Сергей Парышев, - мы реагируем на каждый звонок о запахе газа, всегда молниеностно выезжаем, ведь от этого зависят жизни горожан».

На принятие заявки – не больше 2 минут. Голос диспетчера звучит спокойно и четко, в то время как на том конце провода может быть и паника, и угрозы, и растерянность. За эти 120 секунд диспетчер должен успеть собрать максимум информации: что произошло, где, в каком состоянии находится газовое оборудование, нет ли возгорания или пострадавших. А еще – успокоить и дать четкие инструкции, что делать, пока к ним едет «аварийка».

«Мы выясняем у звонившего всю информацию, - добавляет Наталья Мкртычян, - и обязательно даем подробный инструктаж. Если запах газа в квартире - выключить плиту, перекрыть кран опуска, проветрить помещение. Предупреждаем, что нельзя пользоваться электроприборами и мобильным телефоном, включать или выключать свет, естественно, нельзя курить», - рассказывает Наталья.

Фото: предоставлено ЦАДУ АО «Екатеринбурггаз»

УСПЕТЬ ЗА ПЯТЬ МИНУТ

После того, как заявка принята, диспетчер по громкой связи передает команду на выезд. У аварийной бригады – не больше 5 минут на сборы и выезд. Водитель выбирает самый короткий путь, чтобы как можно быстрее добраться до места. Машине с надписью «04» с пониманием уступают дорогу – спецсигнал приходиться включать в крайнем случае.

В это время диспетчер в режиме реального времени на мониторе компьютера отслеживает передвижение каждой машины. А специальная программа «Газлайнер» позволяет за считанные минуты определить участок поврежденного газопровода, показать ближайшие отключающие устройства, чтобы остановить подачу газа и провести ремонт.

«Бригада всегда на связи с диспетчером, - рассказывает начальник дежурной смены ЦАДУ Сергей Парышев, - ребята отзваниваются, как только прибывают на место, а также сразу же, как определят причину неисправности. Диспетчер всегда в курсе – что делает бригада. Если необходимы какие-либо схемы, технические документы – оперативно отправляет ее на телефон», - добавляет Сергей Борисович.

Чтобы отработать заявку о «запахе газа в подъезде», аварийной бригаде на месте приходиться проверить весь дом и все газовые коммуникации. Часто о запахе газа сообщают спешащие на работу жильцы или случайные прохожие, аварийку мало кто дожидается на месте. Самое сложное в этой ситуации – попасть в подъезд. Тогда приходиться стоять перед закрытыми дверями, а ведь на счету каждая минута.

Фото: предоставлено ЦАДУ АО «Екатеринбурггаз»

«Часто в утечках виноваты сами жильцы. Например, поставят пищу или чайник на плиту, а сами уходят или засыпают. А потом отнекиваются, сваливают всю вину на кого угодно – даже на кошек. Разные случаи бывают, - продолжает разговор Сергей Борисович, - помимо ликвидации утечки, обязательно проводим дополнительный инструктаж о правилах пользования газовым оборудованием».

СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!

Диспетчер принимает звонок об утечке газа в квартире на Парниковой. Через 5 минут машина уже мчится сторону Эльмаша. Аварийная бригада – водитель-слесарь Анатолий Левчук и бригадир Дмитрий Медведев – одни из опытнейших специалистов компании «Екатеринбурггаз», в «аварийке» – почти 15 лет, из них 7 лет работают вместе в одной бригаде, понимают друг друга с полуслова.

Через 19 минут машина уже у дома, аварийную бригаду встречает встревоженная хозяйка. Анатолий быстро выдвигает плиту и в резьбовом соединении штуцера с рампой газаанализатор находит утечку. Для верности это место промазывают мыльным раствором – сразу же надувается большой мыльный пузырь.

«Вот видите, это наглядно показывает, что утечка есть, - поясняет Дмитрий, - со временем разьба соединения может ослабевать, может высохнуть прокладка. Поэтому очень важно проверять плиту, не игнорировать техобслуживание», - добавляет специалист.

Неисправность устраняют быстро, и хотя повторное обмыливание показывает полное отсутствие какой-либо утечки, аварийная бригада принимает решение проверить на герметичность всю плиту – провести опрессовку при помощи монометра. Ее подсоединяют к специальному прибору и создают избыточное давление. При утечке – столбик будет стремительно падать. Но в данном случае падения давления нет – плита в полном порядке.

Фото: предоставлено ЦАДУ АО «Екатеринбурггаз»

«Спасибо Вам большое!», - благодарит хозяйка при прощании, - и за то, что так быстро приехали, и за то, что так быстро всё устранили!»

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА

«Екатеринбурггаз» - единственная компания в городе, которая в составе ЦАДУ имеет свои спасательные бригады. Это люди, стоящие на страже 24 часа, готовые в любой момент и в любых экстремальных условиях прийти на помощь, участвовать в ликвидации ЧП.

Статус профессионального аварийно-спасательного формирования аварийная газовая служба получила еще в 2012 году.

И сегодня сотрудники готовы не только к работе с газовым оборудованием, но и к оказанию экстренной медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждый спасатель прошел медицинские курсы в центре МЧС, водители обучены вождению в экстремальных условиях.

Каждый день здесь не только спасают жизни, но и делают все, чтобы опасных ситуаций было как можно меньше. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю – держат руку на пульте, чтобы город жил спокойно.