2019-08-29T12:15:50+03:00
Здоровье

Мучилась от невыносимой боли: в Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба

Главный врач госпиталя считает, что его подчиненные не виновны в случившемся
Олег Галимов
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Окончательную точку в этой истории предстоит поставить следователям. В СКР уже устанавливают подробности случившегосяОкончательную точку в этой истории предстоит поставить следователям. В СКР уже устанавливают подробности случившегосяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге разгорается новый скандал в сфере медицины: в областном госпитале ветеранов войн скончалась 31-летняя женщина. Мать троих детей Нина Карпова приехала в уральскую столицу из Полевского 16 августа из-за осложнений после удаления зуба. По словам родственников, у женщины опухла десна и шея.

- 13 числа жена пошла в районную стоматологию по бесплатному талону, - вспоминает супруг Нины Алексей Карпов. – Полчаса хирург ковырялся у нее во рту и с горем пополам вырвал зуб. После этого у нее была невыносимая боль, она не могла есть и глотать. На следующий день мы поехали в другую стоматологию, но там лишь развели руками, дантист лишь выписал лекарства и дал направление в екатеринбургский госпиталь. Вечером 16 августа она уехала на прием.

Обычное удаление зуба обернулось трагедией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычное удаление зуба обернулось трагедиейФото: Алексей БУЛАТОВ

На следующее утро Алексею позвонили и сообщили о смерти Нины, якобы не выдержало сердце. Но мужчина сразу же не поверил в такую версию.

- Она никогда не жаловалась на здоровье, да и с сердцем проблем не было, - добавляет Алексей.

Мужчина уже написал заявление в страховую компанию, а после обращения в полицию его вызвали на допрос следователи СКР.

«БОЛЬНИЦА – ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЛЮДИ НЕ ТОЛЬКО ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ, НО И УМИРАЮТ.

Главный врач госпиталя Олег Забродин заявил, что операция была проведена качественно, а смерть Нины не связана с врачебной ошибкой.

- После смерти пациентки была собрана комиссия, которая совместно с главным анестезиологом области пришла к единому выводу – действия врачей были правильными. Причиной смерти стал отек гортани. Я понимаю, что сейчас чувствуют родственники женщины, учитывая, что у нее остались маленькие дети. Но, к сожалению, больница – это место, где люди не только выздоравливают, но и умирают.

Также специалист отметил, что его подчиненные не были обязаны сообщать о смерти пациентки в правоохранительные органы.

- Мы передаем информацию в полицию, в случае если поступают пациенты с колото-резанными ранами, огнестрельными ранениями и признаками насилия. А в этой истории криминала нет, - подытожил Забродин.

У Нины остался сын и две дочки. Фото: предоставлено родственниками Нины Карповой

У Нины остался сын и две дочки. Фото: предоставлено родственниками Нины Карповой

Однако окончательную точку в этой истории предстоит поставить следователям. В ведомстве уже устанавливают подробности случившегося.

- Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства, — сообщил, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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