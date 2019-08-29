За шесть месяцев ВИЗ-Сталь выпустила 86 тысяч тонн продукции
Ведущий мировой производитель трансформаторного проката ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии выпустил 86 тыс. тонн продукции при 100% загрузке производственных мощностей. Объемы продаж трансформаторного проката составили 83 тыс. тонн. Показатели производства и продаж соответствуют уровню аналогичного периода 2018 года.
В общем объеме продаж 86% составили экспортные поставки. Ключевыми направлениями сбыта стали Индия, страны Ближнего Востока и Северной Америки.
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали составляет 5,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU