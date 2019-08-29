2019-08-29T10:47:23+03:00
Экономика

За шесть месяцев ВИЗ-Сталь выпустила 86 тысяч тонн продукции

Мощности завода позволяют выпускать до 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год
Поделиться:
Продукция производства ВИЗ-Сталь. Фото: ВИЗ-СтальПродукция производства ВИЗ-Сталь. Фото: ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии выпустил 86 тыс. тонн продукции при 100% загрузке производственных мощностей. Объемы продаж трансформаторного проката составили 83 тыс. тонн. Показатели производства и продаж соответствуют уровню аналогичного периода 2018 года.

В общем объеме продаж 86% составили экспортные поставки. Ключевыми направлениями сбыта стали Индия, страны Ближнего Востока и Северной Америки.

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали составляет 5,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Нужен адвокат»: православную активистку из Екатеринбурга Оксану Иванову везут в суд
Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» будет тренировать гимнасток в Екатеринбурге
«В тесноте, да не в обиде»: в екатеринбургскую школу зачислили 347 первоклассников
На трассе Пермь – Екатеринбург появилась шумовая разметка
Павел Дацюк рассказал, когда выйдет на лед за родной «Автомобилист»
В школах Екатеринбурга нашли сотни нарушений перед 1 сентября
Екатеринбуржец отсудил у чиновников больше 189 тысяч за упавшее дерево
Главных врачей больниц Нижнего Тагила отстранили от работы
«Это наш способ решить конфликт мирно»: в екатеринбургском баре появилась точная копия «Креста» Покраса Лампаса
В одной из школ Екатеринбурга за лето уволились сразу пять учителей
Универсиада-2023: в Екатеринбурге началось проектирование объектов инфраструктуры
Грозит до 6 лет тюрьмы: в Березовском управляющий заправкой похитил бензин на 50 тысяч рублей
В Екатеринбурге возобновит работу автобус №26
Семеро в больнице, один погиб: в Свердловской области в лобовом ДТП пострадали маленькие дети
В аварии на трассе в Курганской области пострадал пенсионер из Екатеринбурга
«Экскурсии – на потом»: в Екатеринбург на ЧМ по боксу прилетела сборная Иордании
Скидка 50% на проезд в пригородных поездах на СвЖД предоставляется с 1 сентября школьникам и студентам
Как правильно выбрасывать мусор: обсудим на радио «КП-Екатеринбург»
На Урале суд обязал хозяйку поставить около дома табличку «осторожно, злая собака»
«Спасла боковая дверь»: в Нижнем Тагиле «ВАЗ» протаранил такси, в котором ехали маленькие дети
«Не открывала дверь и материлась»: на Урале женщина отказывалась отдавать ребенка бывшему супругу
«Движуха не хуже, чем в Москве!»: Илья Варламов рассказал, чему Россия может поучиться у Екатеринбурга
Удобный автокемпинг и кафе: Екатеринбург вошел в ТОП-10 городов для автопутешествий
На дублере Сибирского тракта построят надземный переход за 67 миллионов