«В эпоху Ельцина нам нечего было есть»: оперная дива Анна Нетребко вспомнила времена своей юности

Самая известная оперная пара Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов прилетели в Екатеринбург сегодня утром. Не смотря на пасмурную погоду, звезды уже успели прогуляться по Екатеринбургу. Посетили набережную, и сфотографировались возле Ельцин-Центра. А еще успели пообщаться с журналистами. И это притом, что концерт пары пройдет только через два дня, 30 августа, в Конгресс-холле.

«ПРИХОДИЛОСЬ УВОЛЬНЯТЬ ОРКЕСТР»

- Анна, в Екатеринбурге вы будете выступать с оркестром, с которым до этого никогда не работали. Есть какие-нибудь опасения?

- Я уверена, что оркестр замечательный. Наш дирижер, с которым мы много лет выступаем, работал с вашим оркестром и остался доволен. Хотя в моей практике случалось, когда оркестр приходилось увольнять и петь под фортепьяно. Просто потому что оркестр не мог справиться с нашей программой. Думаю, в Екатеринбурге такого не случится.

По словам Анны, Екатеринбург очень чистый город. Фото: личная страница Анны Нетребко в Instagram.

- Вы уже начали выкладывать первые фотографии в Instagram из Екатеринбурга. Филипп Киркоров успел оставить свой комментарий, где написал «последовала моей рекомендации?» Что он имел в виду?

- Он мне два дня назад сказал, сходи в Ельцин-Центр, тебе понравится. Но на самом деле я внутри не была, проходила мимо. Не могу сказать, что эпоха Ельцина была моей любимой. Я ее как-то пролетела. В то время я была закрыта в консерватории, занималась вокалом и все то, что происходило в то время, меня не коснулось. Но нам нечего было есть, это я помню. К этой эпохе я без энтузиазма отношусь.

- Что-то еще планируете посетить у нас в городе? Все-таки до концерта еще два дня…

- Центр посетим, прежде всего, Храм-на-Крови, Музей камня. Я думаю, что здесь много красивых мест, которые можно посмотреть. Город очень чистый.

- А люди здесь вас узнают? Подходят, фотографируются, может, берут автографы…

- Если мы отказываемся фотографироваться, значит, мы куда-то очень сильно торопимся и опаздываем. А так, конечно, всегда соглашаемся. Сегодня люди меня не узнавали, но пялились на мой белый костюм. Я сегодня вышла в белом костюме и это резало глаз. Я еще не отошла от сочинской жары.

anna_netrebko_yusi_tiago Анна Нетребко гуляет по главным достопримечательностям Екатеринбурга

ПЛАНИРУЮ СПЕТЬ С СЕЛИН ДИОН

- Вам вручали госпремию, это одна из знаковых наград, потому что вы тогда прославили Россию. Какие еще награды вы считаете для себя самыми значимыми?

- Любая награда это честь. Все награды, которые у меня есть, а их не мало, они хранятся. Когда-нибудь я их все повешу где-нибудь на стене.

- Есть ли вас какие-то секретные процедуры, которые вы делаете перед выступлением?

- Ничего не делаю. Просто стараюсь в день выступления тихо себя вести, особо не разговариваю. Скорее всего, я буду гулять по городу, смотреть достопримечательности. Но я буду это делать очень осторожно. И тихо.

Оперная дива успела погулять рядом с Ельцин Центром. Фото: личная страница Анны Нетребко в Instagram.

- В июне вы выступили в составе звездного квартета вместе с Андреа Бочелли, Ольгой Перетятькой. Планируются ли в ближайшее время другие коллаборации?

- Есть у нас планы с Андреа Бочелли, поступил запрос на выступления на крупных концертных площадках, как Hyde Park (прим. ред. в Лондоне), Central Park (прим. ред. в Нью Йорке). Это большие концерты. Рассматриваются серьезные кандидатуры, такие как Селин Дион. Но нужна подготовка, примерно год-два.

- Те зрители, которые не могут попасть на концерт 30 августа, есть ли шанс увидеть вас снова в Екатеринбурге?

- У нас в следующем году впервые будет тур по России. В планах Воронеж, Красноярск. Но мы часто возвращаемся на те, площадки, которые нам понравились…