ВИЗ-Сталь заботится о безопасных условиях труда металлургов

Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) направила в первом полугодии 2019 года более 15,5 млн рублей на мероприятия по снижению производственных рисков, созданию комфортных и безопасных условий труда работников.

В цехе холодной прокатки парк транспортного оборудования пополнился специальной машиной для нанесения разделительной сигнальной дорожной разметки, которая ранее выполнялась вручную. На участке отделки построили эстакаду для контроля безопасности погрузки рулонов металла в железнодорожные вагоны. Эстакаду для контроля за разгрузкой поддонов оснастили анкерными страховочными системами для предотвращения рисков падения с высоты.

Страховочная система на участке отделки. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Агрегаты, работа которых связана с попаданием в воздух частиц мелкодисперсных материалов, оборудовали высокоэффективными аспирационными установками. На технологических линиях продольной резки установили устройства для очистки воздуха.

В центральной заводской лаборатории и в подразделениях энергетического управления внедрили передовые системы противопожарной безопасности.

ЦХП. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

На предприятии разработана и действует система мер по охране здоровья работников, которая включает круглосуточную работу заводского здравпункта, организацию горячего питания, проведение профилактических медицинских осмотров, бесплатную вакцинацию и др. Металлургов обеспечивают современными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью в соответствии с утвержденными нормами.