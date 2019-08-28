2019-08-28T14:51:50+03:00
Общество

Хайп для любителей похрустеть: поедание уральской глины стало новым трендом в Instagram

Девушки по всей России едят горную породу в надежде укрепить здоровье, но врачи приходят в ужас, когда узнают о такой «диете»
Олег Галимов
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Девочки и девушки показательно едят мел и глину на камеру. Фото: скриншотДевочки и девушки показательно едят мел и глину на камеру. Фото: скриншот
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Укрепление зубов, суставов, иммунитета и многое другое – это все то, во что верят любители уральской…глины. Да, именно она стала одним из главных трендов в Instagram за последние недели. Сейчас по такому запросу уже есть более 13 тысяч записей.

Девушки со всей России и стран СНГ публикуют записи, на которых они хрустят, поедая горную породу. Некоторые не останавливаются на достигнутом и хвастаются поеданием канцелярского мела! Многие уже готовы съедать за раз по шесть палочек или по 50 граммов глины.

Купить глину или мел не составляет труда, более того их начинают продавать даже в кондитерских магазинах. Производители уверяют, что полезные свойства уральской глины обусловлены ее богатым химическим составом: калий, сера, йод, хром, натрий, цинк и т.д.

Вот лишь некоторые из записей, которые пропагандируют необычную «диету».

molly_chalkmolly_chalk
В Instagram новый тренд - поедание уральской глины и мела
29 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
chalk_rita_chalk_rita_
А вот и пример поедания глины
607 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
glinkameliyaanglinkameliyaan
Интересно, не ломают ли юные Инста-дивы зубы, когда едят мел и глину?
714 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
meloedova_00meloedova_00
А вот эта девушка советует есть мел маленькими кусочками
253 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Во-первых, глина и мел – не пищевые продукты, - рассказывает диетолог Наталья Ашихмина. – Это даже вопрос психики. Если вы хотите восполнить недостаток витаминов в организме, то это можно сделать употребляя продукты питания или биологические добавки. Последние необходимо принимать согласно инструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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