Хайп для любителей похрустеть: поедание уральской глины стало новым трендом в Instagram

Укрепление зубов, суставов, иммунитета и многое другое – это все то, во что верят любители уральской…глины. Да, именно она стала одним из главных трендов в Instagram за последние недели. Сейчас по такому запросу уже есть более 13 тысяч записей.

Девушки со всей России и стран СНГ публикуют записи, на которых они хрустят, поедая горную породу. Некоторые не останавливаются на достигнутом и хвастаются поеданием канцелярского мела! Многие уже готовы съедать за раз по шесть палочек или по 50 граммов глины.

Купить глину или мел не составляет труда, более того их начинают продавать даже в кондитерских магазинах. Производители уверяют, что полезные свойства уральской глины обусловлены ее богатым химическим составом: калий, сера, йод, хром, натрий, цинк и т.д.

Вот лишь некоторые из записей, которые пропагандируют необычную «диету».

molly_chalk В Instagram новый тренд - поедание уральской глины и мела

chalk_rita_ А вот и пример поедания глины

glinkameliyaan Интересно, не ломают ли юные Инста-дивы зубы, когда едят мел и глину?

meloedova_00 А вот эта девушка советует есть мел маленькими кусочками

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Во-первых, глина и мел – не пищевые продукты, - рассказывает диетолог Наталья Ашихмина. – Это даже вопрос психики. Если вы хотите восполнить недостаток витаминов в организме, то это можно сделать употребляя продукты питания или биологические добавки. Последние необходимо принимать согласно инструкции.