Был пьян, не заметил, превысил скорость: на Урале за сутки в авариях пострадали 5 детей

В Свердловской области за прошедшие сутки сбили 5 детей. Аварии с участием детей произошли в Красноуфимске, Сухом Логу и Нижнем Тагиле.

Первое ДТП произошло в Нижнем Тагиле. Мужчина, управляя автомобилем Chery, наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик отделался ушибами, а водитель с места аварии поспешил исчезнуть.

- Его нашли в течение 15 минут. Сотрудники ГИБДД заметили, что он был пьян, а от прохождения медосвидетельствования он отказался, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по области. – Его привлекли к административной ответственности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Второе ДТП произошло в Сухом Логу. В нем пострадал 15-летний подросток – на него наехала «четырнадцатая». Женщина-водитель неправильно выбрала скорость и не справилась с управлением, в результате выехала на встречку и въехала в другую машину. Пешеход в это время стояла возле своего дома, а «четырнадцатую» из-за удара отбросило на опору ЛЭП. Подростка с травмами госпитализировали в реанимацию.

- В момент ДТП в «четырнадцатой» находились две дочки водителя, 4 и 9 лет, которые были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в ГИБДД. – Поэтому они не пострадали.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Третье ДТП произошло в Красноуфимске. В результате столкновения двух легковушек пострадали сразу 6 человек, в том числе 3 ребенка. Женщина-водитель Ford превысила скорость, отвлеклась и наехала на стоящую рядом «шестерку» - она хотела повернуть.

- В аварии пострадали водитель 4 пассажира «шестерки», трое из них – дети 8, 14 и 17 лет, - поделились в ГИБДД. – Они с тяжелыми травмами были доставлены в больницу города.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Всего за 7 месяцев этого года на территории Свердловской области зарегистрировано 201 авария с участием детей, 8 из них погибли, еще 214 получили травмы.

В Госавтоинспекции просят водителей внимательней следить за дорогой и соблюдать ПДД. Кстати, мы недавно писали о том, что сотрудники ГИБДД в преддверие 1 сентября проведут в школах профилактические беседы со школьниками и их родителями. А в первый учебный день рядом с учебными заведениями будут дежурить сотрудники госавтоинспекции.