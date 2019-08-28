«Люди, зачем вы так со мной»: уральский Хатико уже неделю ждет хозяина на остановке

Это почти сюжет голливудской мелодрамы про пса, который ждет своего хозяина, только события происходят у нас на Урале. В Среднеуральске на остановке у Автовокзала уже неделю местные жители видят молодую собаку. Она приходит сюда каждый день, сидит и ждет.

- Первый раз я заметила ее на прошлой неделе. Собака заглядывала в каждый автобус. Засунет мордочку, посмотрит, понюхает и обратно. Водители уже к ней привыкли, - рассказывает Лариса Катаева.

Фото: Ольга Соболева

Уральский Хатико молодой пес, но людей боится. Однако к продавцам ближайших магазинов привык, они его подкармливают сосисками. У собаки ошейник, видно, что есть хозяева. Их и пытаются найти неравнодушные люди. Написали объявление в соцсетях, но пока на него никто не ответил. А тем временем, пес скитается по городу, но каждый день приходит в одно и тоже место.

- Может его кто-то высадил там? Прежние хозяева взяли и оставили, решили избавиться, - предполагают среднеуральцы.

Фото: Лариса Катаева

- Он боится и подойти к себе не дает. По нему видно, что он вообще не понимает, почему он на улице, - пишет в объявлении Ольга Соболева. – Вчера он промок под ливнем и потом жалобно выл.

Но у уральского Хатико, помимо одиночества, есть и другие проблемы. Местные бездомные собаки защищают территорию и рычат на потеряшку. Но люди говорят, что пока бедняку не набрасывались.

Если вы знаете хозяина этой собаки, сообщите нам в редакцию по номеру (343) 237-25-51 или пишите нам на почту: kp.ekb@phkp.ru.