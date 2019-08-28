Новый российский цифровой комплекс внедрен в электросетях страны

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и АО «СО ЕЭС» реализован совместный проект по установке на ключевом уральском центре питания – подстанции 500 кВ «Южная» в Екатеринбурге – нового цифрового комплекса для предотвращения нарушения устойчивости энергосистемы. Решение базируется на скоростном цифровом обмене информацией между устройствами релейной защиты и автоматики с использованием международного протокола МЭК 61850-8.1. По результатам его работы планируется тиражирование этой цифровой технологии в Единой национальной электрической сети.

Как отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, внедрение такой системы отвечает перспективным направлениям развития электросетевого комплекса Свердловской области, соответствует критериям национального проекта «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций на вновь строящихся и реконструируемых объектах электроэнергетики РФ».

На подстанции 500 кВ «Южная» установлены новейшие цифровые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и модернизировано микропроцессорное оборудование удаленного контроллера противоаварийной автоматики Централизованной системы противоаварийного управления ОЭС Урала (УКПА ЦСПА), которая позволяет автоматически в режиме реального времени на основе расчета электроэнергетического режима для текущей схемно-режимной ситуации выбрать оптимальные управляющие воздействия для обеспечения устойчивости энергосистемы при возникновении аварийных возмущений.

Новые устройства произведены в России, их внедрение значительно сокращает количество используемых проводных каналов связи на подстанции.

Оборудование позволяет регистрировать и хранить всю принятую и переданную информацию, а также сведения о состоянии отдельных элементов комплекса, что исключает вероятность потери данных и дает возможность проводить качественный анализ работы устройств УПАСК и УКПА.

В течение двух месяцев новые устройства на подстанции 500 кВ «Южная» будут работать параллельно с действующей системой. Это позволит плавно перейти с аналогового формата на новый стандарт передачи информации без влияния на надежность энергоснабжения потребителей.

ПАО «ФСК ЕЭС» свыше 10 лет применяет технологии на базе международного стандарта МЭК 61850. Цифровизованы более 200 энергообъектов, в научно-техническом центре компании создан опытный полигон «Цифровая подстанция». В 2018 году началось внедрение в сфере инжиниринга сервиса цифрового проектирования. До 2025 года компания планирует комплексное внедрение технологии «Цифровая подстанция» более чем на 30 объектах. Первый такой проект был выполнен в прошлом году в рамках строительства подстанции 500 кВ «Тобол» в Тюменской области.