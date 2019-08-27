«Дацюк расписался прямо в паспорте»: как екатеринбуржцы собирают и продают «звездные автографы»

Жители Екатеринбурга активно собирают, а затем не менее активно продают автографы звезд спорта и эстрады. Цены варьируются от нескольких сотен рублей до 600 тысяч. «Комсомолка» поинтересовалась у владельцев лотов, выставленных на «Авито», как им удалось заполучить автографы.

МИЛЫЕ «ИВАНУШКИ»

Парни из «Иванушек» вот уже почти четверть века колесят по России с гастролями. Регулярно подопечные продюсера Игоря Матвиенко бывают на Урале. Совсем недавно артисты поздравляли с днем рождения жителей Нижнего Тагила.

Десять лет назад, в апреле 2009 года «Иванушки» выступали в екатеринбургском клубе «Голд». В составе группе тогда выступал ныне покойный Олег Яковлев. Перед концертом артисты расписались на плакате для сотрудницы учреждения Екатерины.

Подопечные Игоря Матвиенко нередко приезжают в Екатеринбург. Фото: сайт "Авито"

- Я тогда работала в ночном клубе костюмером и декоратором. Мы с ними пообщались за кулисами, и они оставили на память автографы. «Иванушки» очень милые, общительные. Никакой «звездной болезни» - они доступны и просты в общении, - рассказала Екатерина «Комсомолке».

Лот выставлен на сайте за 3 500 рублей.

КАК КОСТЯ ЦЗЮ ОТБЛАГОДАРИЛ ОХРАННИКОВ

Знаменитый боксер с Урала Костя Цзю регулярно посещает спортивные состязания. Несколько лет назад он приехал на родной Урал на очередные состязания по боксу. После мероприятия на память Цзю оставил всем охранникам автографы.

Один из охранников узнал от своей знакомой Юлии, что ее сын-первоклассник хочет заниматься боксом. Мужчина передал парню автограф Кости Цзю для мотивации.

Знаменитый боксер порадовал автографами своих охранников. Фото: сайт "Авито"

- Сын тогда только пошел в школу и очень интересовался боксом. А тут как раз нам подарили автограф. С боксом у него не сложилось и «привет» от звезды бокса мы решили продать, - рассказывает Юлия.

Лот выставлен на сайте за 550 рублей.

ВСЯ КОМАНДА РАСПИСАЛАСЬ ЧЕТЫРЕ РАЗА

Самый дорогой лот с автографами от екатеринбуржца оценивается в 600 тысяч рублей. За эту сумму продается клюшка, на которой в 2014 году расписались все игроки хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга.

- Я работал в ресторане. Знакомые нашего руководства попросили команду расписаться сразу на четырех клюшках. Потом три из них разыграли среди наших посетителей. Директор знал, что я - большой поклонник уральской хоккейной команды, поэтому четвертую отдал мне, - рассказывает Степан. – У меня в квартире мало места, поэтому сейчас клюшку с автографами решил продать. Цену выставил большую, поэтому звонков мало, а просмотров на сайте много. На самом деле могу продать и за 50 тысяч, если обратится большой поклонник нашей команды.

Клюшка с автографами игроков "Автомобилиста" досталась уральцу за любовь к команде. Фото: сайт "Авито"

Лот выставлен на сайте за 600 тысяч рублей.

ПАВЕЛ ДАЦЮК РАСПИСАЛСЯ В ПАСПОРТЕ

Еще один интересный лот – автограф знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, сделанный на странице в … паспорте. Владелец готов вырезать страницу из документа прямо в присутствии покупателя.

Хоккеист расписался прямо в паспорте поклонника. Фото: предоставлено продавцом лота

- Это было 10 лет назад. Хоккеист выступал на празднике на Плотинке в Екатеринбурге. После того, как Дацюк спустился со сцены, я подошел к нему и попросил автограф. Он согласился, но у меня с собой был только паспорт. Там он и расписался. После того, как продам лот, документ придется заменить, - рассказывает продавец Павел.

Лот выставлен на продажу за 50 тысяч рублей.

ПОЖЕЛАНИЕ ОТ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО: «ВСЕГДА ЧИСТОГО ПЕРЕВАЛА»

За 75 тысяч рублей любой ценитель творчества барда, поэта и актера Владимира Высоцкого может приобрести его оригинальный автограф. Бард расписался на обложке пластики «Корабли», которая при его жизни выпустила фирма грамзаписи «Мелодия».

Продавец отказался рассказывать историю раритета. Однако подтвердил, что автограф действительно оригинальный и продается без торга.

Подпись и пожелание от Высоцкого оценили в 75 тысяч рублей. Фото: сайт "Авито"

«Всегда чистого перевала», - гласит надпись на пластинке.

Лот выставлен на продажу за 75 тысяч рублей.