«Мы хотим здесь жить и работать»: качканарцы выступают против незаконных построек буддистов

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат начал разработку нового Собственно-Качканарского месторождения (СКМ), однако на территории находятся незаконные постройки буддистской общины, где живут люди, которые не хотят освобождать территорию. Жители Качканара осуждают такую позицию поселенцев и выступают на стороне горно-обогатительного комбината. Люди просят освободить территорию месторождения.

Александр Сосновских, машинист экскаватора со стажем работы более 30 лет, председатель совета бригадиров:

- Объемы добычи сокращаются на глазах, и я стал задаваться вопросом: где мы будем брать руду? На считанные пять-семь лет запасов действующих карьеров хватит, но ведь мы хотим здесь жить и работать гораздо дольше.

Мы, горняки, ждем СКМ, потому что проект обеспечит нас работой. В обратном случае сокращения водителей БелАЗов, машинистов экскаваторов неизбежны, а что это такое, я знаю не понаслышке.

Горные взрывные работы и постройки не могут соседствовать. Во время взрыва на сотни метров вокруг разлетается не просто пыль, а камни. А если маленький камешек на скорости прилетит в глаз человеку?

Сегодня меня, мягко говоря, удивляет позиция «товарищей с горы»: допустим, они готовы рисковать собой, а про сотни туристов не думают? Сюда приходят компании друзей, семьи с детьми. Как можно их умышленно подвергать опасности? Есть решение суда об освобождении территории - его надо исполнять.

Я считаю, надо трудиться и жить честно. Мне претит лукавая и просто непорядочная позиция поселенцев: они знают, что незаконно занимают территорию, имеют уведомления о недопустимости пребывания на горе, но упорно продолжают строиться. С точки зрения закона, совести и любого вероисповедания неверно считать себя центром Вселенной. Нужно жить с учетом интересов и потребностей окружающего мира.

Генеральный директор ОАО «Металлист», город Качканар, Раис Гарифулин:

- Город не может существовать без ЕВРАЗ КГОКа, поскольку он изначально был построен именно для работы комбината. Пребывание поселенцев не согласуется с исконным вектором развития муниципалитета. Поселенцы должны освободить территорию. Нужно руководствоваться разумом и расставлять приоритеты мудро, с учетом жизни будущих поколений.

Если каждый будет строить там, где ему захочется, у нас могут и Транссибирскую магистраль остановить, обнаружив на ней «выход силы».

От ГОКа зависит благосостояние многих семей, ветеранов, многие предприниматели работают благодаря покупательской способности качканарцев, которые получают высокую заработную плату в ГОКе. Если идти на поводу у поселенцев и остановить разработку СКМ, то можно остаться у разбитого корыта. И я уверен, что и поселенцы поймут, какую негативную роль в судьбе целого города, тысяч семей сыграло их упрямство.

Плюс ко всему, разве в России законы не для всех едины, община тоже обязана соблюдать закон.

Надежда Ганюшина, лидер женсовета комбината:

- Нас волнует поведение поселенцев, занявших гору Качканар. Я совершенно этого не понимаю: с какой стати они решили, что имеют право там находиться? Как они сами себя причислили чуть ли не к святым? На мой взгляд, это просто группа, создавшая туристический бизнес. Там уже сложился совершенно отлаженный туристический бизнес: платная стоянка, услуги общепита, торговля различными сувенирами, сбор пожертвований. Они наживаются на красотах нашей природы, но им этого мало. Туристы прямо на машинах въезжают в лес, поднимаются на гору с платными инструкторами. А сколько мусора после себя оставляют! Почему наш комбинат, где работают тысячи качканарцев, да и весь город должны жертвовать своими интересами, многолетними перспективами ради кучки людей?

Я живу в городе всю свою жизнь. Мои родственники, а также муж, дочь и я - все работаем на комбинате. Собственно-Качканарское месторождение дает городу перспективу еще на сотню лет вперед, это прекрасно. Наш выбор очевиден: мы выбираем будущее города и будущее наших детей. Поселенцы с горы Качканар должны уйти и не мешать нам работать.

«Освободить гору Качканар от "самозахватчиков"», таково решение очередного заседания Общественной палаты КГО. Общественная палата Качканара также отмечает безальтернативность реализации проекта СКМ как для комбината, так и для города.

- Обращаемся к губернатору, Общественной палате Свердловской области, надзорным органам с просьбой создать условия для обеспечения законной деятельности комбината и решить вопрос освобождения участка разработки месторождения от «самозахватчиков», - подчеркнул председатель Общественной палаты КГО Владимир Глухих.