2019-08-27T14:07:25+03:00
Общество

«Шрифт – полная жесть»: студия Артемия Лебедева создала для уральского бизнесмена логотип как у Apple

Иван Зайченко остался недоволен работой, на которую потратил 100 тысяч рублей
Олег Галимов
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Несмотря на разочарование от проделанной работы Зайченко не исключает, что в будущем вновь обратится к услугам студии Лебедева.Несмотря на разочарование от проделанной работы Зайченко не исключает, что в будущем вновь обратится к услугам студии Лебедева.
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Студия Артемия Лебедева создала логотип для компании уральского бизнесмена Ивана Зайченко. В Екатеринбурге предприниматель известен тем, что раздавал бесплатную еду для нуждающихся в своем продуктовом магазине. До тех пор пока «лавку щедрости» не прикрыли сотрудники Роспотребнадзора.

На днях предприниматель решил воспользоваться услугами экспресс-дизайна от Артемия Лебедева. Заказал логотип для своего магазина за 100 тысяч рублей. Однако результат, который пришел спустя 10 дней шокировал предпринимателя. Логотип оказался видоизмененной версией товарного знака Apple.

Вот, что получил бизнесмен за 100 тысяч рублей. Фото: Иван Зайченко

Вот, что получил бизнесмен за 100 тысяч рублей. Фото: Иван Зайченко

- Хотелось закрыть гештальт и прибегнуть к услугам студии Лебедева, но результатом я не совсем доволен, - рассказывает «Комсомолке» Зайченко. – Шрифт – полная жесть, особенно буква «Ж». Его будем менять, а может, и изображение яблока отредактируем. Другие дизайнеры уже предлагают свои услуги, но, ожидаемо, просят за работу на порядок больше. Полноценный знак будет стоить от 300 до 400 тысяч рублей. В любом случае логотип будет сделан и украсит магазин.

Несмотря на разочарование от проделанной работы Зайченко не исключает, что в будущем вновь обратится к услугам студии Лебедева.

- Возможно, когда-нибудь я закажу у Лебедева полноценный сайт. Мне очень нравятся его работы в этом направлении, - подытожил Иван Зайченко.

Отрицательную оценку разноцветному логотипу дал не только сам заказчик, но и его подписчики в Instagram. Согласно опросу в сторис, около 70% аудитории не оценили его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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