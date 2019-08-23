Александр Высокинский открыл ежегодную педагогическую конференцию

В преддверии Дня знаний в стенах школы №1 состоялось традиционное совещание педагогического состава уральской столицы. В его работе приняли участие Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, руководитель Аппарата Администрации города Екатеринбурга Илья Захаров, главы районных администраций, директоры школ и ветераны системы образования.

Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила долгожданный подарок муниципальных властей учителям и учащимся Верх-Исетского района – отреставрированное здание старейшей школы города.

Александр Высокинский поприветствовал собравшихся и отметил, что Екатеринбург – один из лидеров развития системы образования в стране, в котором есть как успехи, так и проблемы. К успехам он отнес 8 строящихся школ, которые будут сданы с 2020 года, отремонтированные и отреставрированные учебные заведения, а также отметил такие проблемы, как перегрузка школ и вторая смена, которые администрация комплексно решает. При этом он отметил, что перегрузка школ означает, что город развивается и прирастает новыми горожанами.

Градоначальник также подчеркнул необходимость взаимодействия с выпускниками школ. По его словам, кадровый резерв уральской столицы должен оставаться в регионе, «не распыляясь по столичным вузам». Поэтому Администрация совместно с Департаментом образования будет проводить лекции для старшеклассников, показывать им свои самые крупные и амбициозные проекты, чтобы их мечты и стремления воплощались в жизнь на уральской земле.

В торжественной обстановке глава Екатеринбурга наградил лучших педагогов уральской столицы за вклад в развитие образования, а председатель Екатеринбургской городской Думы вручил памятные подарки заслуженным работникам и ветеранам образовательной системы.

Подводя итоги встречи, Александр Высокинский пожелал участникам успехов в новом учебном году, новых достижений и попросил передать слова огромной благодарности всем педагогическим коллективам.