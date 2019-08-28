Проверки газового оборудования: можно ли выбрать организацию самостоятельно и с какими проблемами придется столкнуться

Ежегодные обязательные проверки называются «техническое обслуживание газового оборудования». Они делится на ТО внутридомового газового оборудования (ВДГО) и ТО внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Как бы ни хотелось отказаться, техническое обслуживаени – это обязательная процедура для всех, кто использует газ. Случаи взрыва бытового газа говорят сами себя, а эти проверки призваны нас защитить и своевременно предупредить аварии. Проводится ТО один раз в год (раньше в многоквартирных домах – раз в три года). Договоры на ТО внутридомового оборудования заключаются с управляющими компаниями, а на внутриквартирное - непосредственно с собственникам квартир через публичную оферту. Проверка внутри квартир теперь оплачивается по отдельной квитанции.

Техническое обслуживание газового оборудования у жителей Екатеринбурга проводит преимущественно АО «Екатеринбурггаз». Впрочем, законодательство позволяет выбрать другую специализированную организацию. Что будет, если доверить эту проверку другим специалистам, формально отвечающим требованиям закона?

Дело в том, что технически все газопроводы и газовое оборудование в доме – это единая система, по которой проходит газ. Все работы в газовом хозяйстве являются очень опасными. АО «Екатеринбурггаз» занимается своей деятельностью более 60 лет – с самого начала прихода газа в столицу Урала. Поэтому доверять компании, которая знает каждый болтик и краник на газовых сетях – это надежно. «Екатеринбурггаз» имеет обширную материально-техническую базу, собственный автопарк включает более 150 единиц специальной техники. Только в этом году закуплено 8 новых спецмашин для проведения ремонтных работ в газовом хозяйстве.

«Екатеринбурггаз» полностью соблюдает законодательство РФ, и особенно следит за соблюдением безопасности на эксплуатируемых объектах. Многочисленные ГОСты и СНиПы, новые виды газового оборудования, техника работы с ним – специалисты компании аттестованы и регулярно пополняют свой багаж знаний в учебном центре АО «Екатеринбурггаз», сдают экзамены и повышают свою квалификацию.

АО «Екатеринбурггаз» следит за всей газораспределительной сетью города (на объектах установлена система телеметрии), и бережно ведет всю историю своих потребителей – от начала газификации дома до смены газовой плиты или замены шланга в конкретной квартире. Это позволяет поддерживать порядок в газовом хозяйстве и своевременно принимать необходимые меры. Для полной надежности лаборатория качества «Екатеринбурггаза» проверяет все – от сварочного шва на газопроводе до качества крана, установленного слесарем над вашей газовой плитой.

Экстренные меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций принимает Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз». Этот газовый спецназ – особая гордость компании. В штате подразделения свыше 120 человек, из них каждый третий имеет статус профессионального спасателя, подтвержденный МЧС России. Заявки о запахе газа поступают сюда по телефону 04 или 104 с мобильных телефонов круглосуточно. Аварийные бригады немедленно выезжают по вызову, экипированные всем необходимым для предотвращения и локализации ЧС.

Это краткая справка о компании, которая обслуживает потребителей газа в Екатеринбурге. Теперь представим, что один потребитель газа или же управляющая компания дома приняли решение о смене специализированной организации. Начнется хаос.

В квартире многоквартирного дома находится и внутридомовое (до крана включительно) и внутриквартирное оборудование (газовая разводка от крана, газовая плита и т.д.). Это значит, что ходить к вам в квартиру будут не менее двух раз – один раз от специализированной организации по обслуживанию внутридомового оборудования, а второй раз – по обслуживанию внутриквартирного оборудования. У поставщика газа не будет полной истории на все газовые объекты. Но это еще полбеды. Дело в том, что при техническом обслуживании проходят опрессовки – проверки газопроводов на герметичность, чтобы найти и своевременно устранить утечки газа. На это время подачу газа приостанавливают. Как быть, если опрессовку провели специалисты одной компании, а для проверки газового оборудования внутри квартиры уполномочен сотрудник другой компании? И что делать потребителю, если специализированная компания, которую выбрала УК для техобслуживания внутридомового оборудования, находится где-нибудь в другом городе? Кто будет ремонтировать и обслуживать плиту, приезжать на аварийный вызов? Пока стороны разберутся, чья эта ответственность, может быть слишком поздно.

Как мы знаем, каждый год на газовых сетях Екатеринбурга проходит летняя ремонтная кампания. АО «Екатеринбурггаз» постоянно наращивает объем финансирования работ по подготовке хозяйства к отопительному сезону. Только этим летом выделено 130 миллионов рублей на обновление газопроводов и газорегуляторных пунктов, регулирующих подачу газа в жилые дома, замену запорной арматуры и другого спецоборудования. После работ специалисты должны обеспечить безопасный пуск газа потребителям, а это очень трудоемкий и ответственный процесс. Представим на минутку, что к обслуживанию оборудования в многоквартирных домах привлечены разные организации – один сосед захотел обслуживать плиту у одной фирмы, а управляющая компания выбрала для общедомового имущества иную организацию. Кто же в итоге будет контролировать нашу безопасность и обеспечивать пуск газа после ремонтных работ «Екатеринбурггаза»? И куда будет обращаться потребитель газа вместо привычного телефона 04?

Прецеденты в России уже имеются, когда управляющие компании только на основании демпинговой цены определили для техобслуживания сомнительные фирмы, не имеющие необходимого квалифицированного штата работников, многолетнего опыта работы, круглосуточной аварийной службы, и регистрация у такой фирмы где-нибудь в удаленном регионе. Кто в этом случае будет нести ответственность за некачественно выполненные работы и, главное, за негативные последствия этих работ? Как житель будет искать газового мастера?

И напоследок, мы привыкли, что на нашей кухне всегда горит голубой огонек. Но вспомним о том, что за ним стоит. Газ поставляется к потребителю по цепочке – из магистрального газопровода через газораспределительную станцию в распределительный газопровод, проходит процедуру по снижению давления через газорегуляторные пункты, далее по распределительным газопроводам попадает во внутридомовые газопроводы, и только потом поступает непосредственно к потребителю для использования в газовой плите или котле. АО «Екатеринбурггаз» обеспечивает бесперебойную поставку голубого топлива в наши дома по всей цепочке от газораспределительной станции, поддерживает огромное городское газовое хозяйство в надлежащем состоянии, отвечает за общую безопасность потребителей газа, следит за эксплуатацией вашей плиты и вашего соседа.

Система газоснабжения многоквартирного дома едина и технически неделима, нуждается в комплексном обслуживании. Поэтому лучше на взрывоопасных объектах не рисковать, а доверять профессионалам, знающим каждый кран в своем газовом хозяйстве.