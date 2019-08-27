2019-08-27T10:46:17+03:00
Общество

На ВИЗ-Стали определят лучшую бригаду по производству газа

Соревнование продлится четыре месяца и будет состоять из трех этапов
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Подобные мероприятия повышают престиж рабочих профессий, позволяют расширить кадровый резерв и поощрить сотрудников, которые стремится к саморазвитию. Фото: ВИЗ-СтальПодобные мероприятия повышают престиж рабочих профессий, позволяют расширить кадровый резерв и поощрить сотрудников, которые стремится к саморазвитию. Фото: ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовал конкурс профессионального мастерства среди бригад участков по производству газа энергетического управления. Конкурс направлен на вовлечение работников в разработку идей по повышению эффективности производства и расширение профессиональных знаний сотрудников о технологиях производства технических газов.

Соревнование бригад, которое продлится четыре месяца, состоит из трех этапов. В ходе первого тура жюри в составе руководителей предприятия оценит количество инициатив, направленных на совершенствование технологических процессов, рост энергетической эффективности, снижение трудозатрат на обслуживание оборудования. Важным критерием оценки станет полученный от идей заводчан экономический эффект.

Второй этап – творческий. Участники конкурса представят видеоролики на тему «Моя профессия. Мое рабочее место», раскрывающие специфику работы на участках по производству азота и водорода.

Третий этап будет включать проверку практических навыков. Комиссия оценит эффективность взаимодействия сменного мастера с работниками бригад при решении смоделированных производственных задач. Победителей наградят дипломами, денежными премиями и корпоративными значками «НЛМК PRO».

– Проведение профконкурсов на ВИЗ-Стали – многолетняя традиция. В этом году мы выявляем лучших среди лаборантов химического анализа, слесарей-ремонтников, резчиков холодного металла, стропальщиков, термистов проката и труб и т.д. Такие соревнования не только повышают престиж рабочих профессий, но и позволяют расширить кадровый резерв, поощрить тех, стремится к саморазвитию и повышению профессионального уровня,– отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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