2019-08-27T09:28:43+03:00
Общество

Инклюзивная «Волна»: воспитанники детского центра «Развитие» провели три недели в загородном лагере

Дети участвовали в соревнованиях, мастер-классах и учились общаться друг с другом
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Благодаря таким сменам дети становятся более самостоятельными и легче устанавливают контакты со сверстникамиБлагодаря таким сменам дети становятся более самостоятельными и легче устанавливают контакты со сверстниками
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20 детей с ограниченными возможностями здоровья из центра совместного творчества «Развитие» отдохнули в загородном лагере вместе с обычными школьниками. Инклюзивная смена прошла с 4 по 24 августа в МБУ-ДОЛ «Волна». Она была организована при поддержке администрации Ленинского района.

— Это наша большая победа, — рассказала Ирина Суханова, директор центра «Развитие», который создан и работает при поддержке ведущего девелопера «Группы ЛСР». — Вы только представьте: дети, от которых родители не отходят ни на шаг, впервые разлучились с ними и провели три недели в лагере. Мы очень благодарны администрации Ленинского района, педагогам и медикам за то, что поддержали нашу идею.

В течение смены воспитанники центра «Развитие» и их сверстники тесно общались друг с другом: участвовали в мастер-классах по хореографии и декоративно-прикладному творчеству, занимались вокалом, погружались в театральное искусство. Всего на смене в «Волне» работало 13 кружков. Также для детей были организованы увлекательные отрядные и лагерные мероприятия. Большим событием для ребят из «Развития» стало участие в спортивных состязаниях: вместе со сверстниками они играли в футбол, пионербол, бегали эстафеты.

— Сложности были, и касались они не только особенных детей, — отмечает Ирина Суханова. — Ребята задавали много вопросов, порой не самых корректных, ведь они просто еще не могут правильно сформулировать свою мысль. Но если ты им честно и понятно отвечаешь, они принимают не похожих на себя детей и находят с ними точки соприкосновения. Например, наш воспитанник Марк (ребенок-аутист) здорово играет в шашки. И он сразу отыскал ребят, которые с удовольствием составили ему компанию.

Всего на смене в «Волне» работало 13 творческих кружков

Всего на смене в «Волне» работало 13 творческих кружков

Отличной подготовкой особенных детей к смене стала летняя творческая площадка, организованная на базе «Развития»: лагерь дневного пребывания. Весь июнь педагоги и психологи центра занимались с ребятами, выезжали в цирк, зоопарк, театры, много гуляли. Чтобы детям было проще адаптироваться в лагере, внештатные педагоги «Развития» работали там воспитателями. Штатные преподаватели и психологи центра каждый день навещали ребят. Педагогическое сопровождение в лагере осуществляли подростки из профильного отряда АБВ и волонтерского отряда «Дельта». Ранее эти подростки прошли специальную подготовку на базе «Развития» и дома детского творчества Ленинского района

— Инклюзивные смены дают огромный прогресс в развитии особенных детей. Они становятся более самостоятельными, легче устанавливают контакты со сверстниками. Такие эксперименты не менее важны и для здоровых детей. Они учат их заботе и сочувствию, — заключила Ирина Суханова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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