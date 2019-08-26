Шли на «зеленый»: На Эльмаше иномарка сбила маму с ребенком на светофоре

В Екатеринбурге на Эльмаше 26 августа в 21 час произошло серьезное ДТП с участием иномарки и двух пешеходов.

Инцидент произошел рядом с домом №72 по улице Красных Командиров. Здесь 25-летняя автоледи за рулем иномарки «Дэу Матиз» ехала со стороны Старых Большевиков в направлении Шефской. На пешеходном переходе со светофором женщина не пропустила 40-летюю женщину с 10-летней дочкой и сбила их.

В аварии пострадали два пешехода. Фото: отделение ГИБДД по Екатеринбургу

Подоспевшая бригада скорой помощи доставила маму в 23 Городскую клиническую больницу, которая расположена совсем близко, а вот ребенка пришлось везти в 9 Детскую городскую клиническую больницу. У девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левой голени. Маме тоже досталось: у нее - закрытый перелом левой голени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/728218" frameborder="0"></iframe> ДТП на Эльмаше.Видео: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

По факту ДТП проводится серьезная проверка, информирует Отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга.