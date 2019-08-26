Шли на «зеленый»: На Эльмаше иномарка сбила маму с ребенком на светофоре
В Екатеринбурге на Эльмаше 26 августа в 21 час произошло серьезное ДТП с участием иномарки и двух пешеходов.
Инцидент произошел рядом с домом №72 по улице Красных Командиров. Здесь 25-летняя автоледи за рулем иномарки «Дэу Матиз» ехала со стороны Старых Большевиков в направлении Шефской. На пешеходном переходе со светофором женщина не пропустила 40-летюю женщину с 10-летней дочкой и сбила их.
В аварии пострадали два пешехода. Фото: отделение ГИБДД по Екатеринбургу
Подоспевшая бригада скорой помощи доставила маму в 23 Городскую клиническую больницу, которая расположена совсем близко, а вот ребенка пришлось везти в 9 Детскую городскую клиническую больницу. У девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левой голени. Маме тоже досталось: у нее - закрытый перелом левой голени.
ДТП на Эльмаше.Видео: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
По факту ДТП проводится серьезная проверка, информирует Отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU