Прервали серию поражений: «Урал» на своем поле обыграл аутсайдера чемпионата со счетом 3:1

Седьмой тур РФПЛ завершился в Екатеринбурге, где местный «Урал» принимал новичка турнира «Сочи». Если гости с самого начала зарекомендовали себя в качестве явных аутсайдеров, то «шмели» начинали сезон достаточно успешно, но после этого проиграли на выезде «Локомотиву» (0:4) и сенсационно уступили дома «Крыльям Советов» (1:3).

Не смотря на пропущеный гол «в раздевалку» «шмели» сумели переломить ход игры во втором тайме Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Не смотря на пропущеный гол «в раздевалку» «шмели» сумели переломить ход игры во втором тайме Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Команде Урала удалось выйти вперед в самом начале встречи. На 16 минуте Юрий Бавин ворвался в чужую штрафную, но был сбит. Судья Карасев указал на точку только после просмотра видеоповтора (VAR). Исполнять пенальти отправился бессменный лидер команды Эрик Бикфалви. Мощным ударом румын развел мяч и вратаря Джанаева по разным углам - 1:0.

Следующий матч «Урал» проведёт дома против «Краснодара» Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Пропущенный гол взбодрил подопечных Александра Точилина и команда из Краснодарского края бросилась отыгрываться. А как иначе, когда после шести игр в твоём активе три очка и один забитый мяч. Сравнять счёт удалось лишь под самый занавес первого тайма: Антон Заболотный открылся под передачу низом и закатил мяч в пустой угол.

Во второй половине игры команда Дмитрия Парфенова принялась делать все возможное, чтобы не потерять очки во время встречи с коллективом, который располагается на дне турнирной таблицы. Обосновавшись на чужой половине поля «Урал» старался взломать оборону «Сочи» подачами с флангов или пасами вразрез.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

На 71-й минуте Николай Димитров в привычной манере навесил с правого фланга, а оказавшийся первый на мяче Андрей Панюков без всяких проблем отправил круглого в ворота - 2:1.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Окончательно снять все вопросы о победителе удалось лишь за пять минут до финального свистка: все тот же Димитров сместился в центр, подработал мяч под любимую левую, и неотразимо пробил в дальний угол. Джанаев вновь был бессилен - 3:1.

Следующий матч «Урал» проведёт 2 сентября дома против «Краснодара».