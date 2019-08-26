На ВИЗ-Стали стартовала акция «Соберем детей в школу»

Накануне нового учебного года предприятие ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) оказало материальную помощь 80 детям работников. Выплаты получили приемные, многодетные и неполные семьи металлургов, а также опекуны, имеющие детей в возрасте до 16 лет.

Заводские волонтеры с помощью заводчан соберут и передадут в центр социальной поддержки населения «Каравелла» учебные принадлежности и школьную одежду для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Перед Днем знаний представители завода побывают в подшефном детском доме №7, чтобы поздравить воспитанников с началом нового учебного года. Ребята, вступающие в самостоятельную жизнь, получат ценные подарки от шефов. По традиции встреча пройдет в форме чаепития за сладким столом.

– ВИЗ-Сталь оказывает системную социальную поддержку материнству и детству. Она включает не только материальную и благотворительную помощь, но и оздоровление детей заводчан, приобретение новогодних подарков, организацию экскурсий, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. На эти мероприятия с начала 2019 года компания направила 4,4 млн рублей, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.