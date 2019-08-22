Власти Екатеринбурга серьезно подошли к вопросам безопасности юных горожан

Администрация города самым серьёзным образом рассматривает вопросы безопасности детей после школьных каникул, восстановления у них навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте, а также действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. При поддержке правительства Свердловской области в этом ей помогают Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы, пожарно-спасательные гарнизоны МЧС и службы МВД.

За две недели до начала учебного года пожарные инспекторы, полицейские, руководители районных администраций уральской столицы и педагогические коллективы организовали в образовательных учреждениях выставки поделок, рисунков о соблюдении мер безопасного поведения. С директорами образовательных учреждений, их заместителями, педагогическим составом проведены обучающие семинары.

Непосредственно в День знаний во всех школах Екатеринбурга состоится Всероссийский открытый урок по ОБЖ, а во время городских и районных праздничных мероприятий ученикам продемонстрируют пожарно-спасательную технику и оборудование, и обязательно проведут тематические конкурсы для детей.

В ходе месячника в образовательных учреждениях проведут практические занятия по отработке действий на случай возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Не менее интересным занятием окажутся и экскурсии в пожарно-спасательные подразделения, организованные сотрудниками МЧС.

Для самых юных и любознательных в течение всего месяца будут организованы показы учебных видеофильмов и мультфильмов по обеспечению безопасной жизнедеятельности. По итогам просмотра и разного рода обучающих занятий среди детей и их родителей проведут конкурсы, викторины и соревнования на знание правил безопасного поведения.

Администрация уральской столицы призывает родителей учащихся и самих школьников активнее участвовать в Месячнике безопасности детей. Ваша безопасность – безопасность города!