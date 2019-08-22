2019-08-26T15:04:46+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга помогли организовать новые места в школе

В День знаний 347 учеников школы №181 на Краснолесья, 22 впервые переступят порог обновлённого здания
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Всего 1 сентября в школу №181 придет 1850 учениковВсего 1 сентября в школу №181 придет 1850 учениковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ходе пресс-тура, организованного Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга, журналистам были продемонстрированы новые и переоборудованные классы, площадка строительства пристроя к школе и спортзал для самых маленьких учащихся.

По словам директора МАОУ СОШ № 181 Равиля Абдулина, возглавляющего школу с момента её открытия в 1995 году, образовательное учреждение, его педагогический коллектив и, конечно, учащиеся готовы к первому сентября на 100 процентов.

Бывшее книгохранилище в здании превратили в современный кабинет для первоклассников, кабинет физики также стал местом учёбы самых маленьких, одно из помещений столярной мастерской переоборудовано в удобный спортзал. В общей сложности появилось 6 новых классов, а почти весь третий этаж отдан начальной школе.

– С учётом начавшегося возведения пристроя, рассчитанного на 600 мест, микрорайон уже через год вздохнёт с облегчением. Подрядчик строительства сдаст объект к 25 августа 2020 года, и уже следующей осенью учащиеся начальной школы переедут в свой блок. Могу с уверенностью сказать, что родители района довольны преобразованиями в школе», – сказал Равиль Абдулин.

Школа №181 в День знаний примет в своих стенах 1850 учеников, 347 из которых – первоклассники.

– С учётом пристроя на 600 мест, а также двух школ, которые возведут в Ленинском районе в 2023-2025 годах, можно смело говорить о том, что мы справляемся с ситуацией. Хочется поблагодарить Главу Екатеринбурга Александра Высокинского, лично держащего ситуацию под контролем, и депутатов Екатеринбургской городской Думы от нашего района за своевременную и точечную помощь в организации учебного процесса именно в этом образовательном учреждении, – подчеркнула начальник Управления образования администрации Ленинского района Татьяна Лежнина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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