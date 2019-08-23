Школы Екатеринбурга готовы к Дню знаний

Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева провела брифинг для журналистов, на котором рассказала о готовности общеобразовательных учреждений города к новому учебному году.

Из 163 действующих школ в День знаний откроются 157, поскольку в остальных идёт реконструкция или проводится капитальный ремонт. В то же время в новом учебном году количество школьников, которые сядут за парты, вырастет до 160 тысяч учеников, из них примерно 20,5 тысяч – первоклассники.

Численность школьников в Екатеринбурге растет ежегодно. По сравнению с 2014-м годом, в 2018-м она увеличилась на 29,5 тысяч. Приоритетным направлением работы Администрации города является введение новых и реконструкция ветхих зданий общеобразовательных организаций с целью увеличения числа мест. В последующие 15 лет в городе появятся 40 новых школ.

– В этом году примет учеников обновлённая школа №1, а в следующем году у школьников будет сразу несколько новоселий, – заявила Екатерина Сибирцева. Кроме того, она сообщила и о дальнейших созидательных планах. Так, активно ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции зданий школ № 40, № 41, № 43, № 49 и № 81. Ускоренными темпами идет возведение пристроев к школам №167 и № 173. Началось строительство нового здания школы в районе улиц Блюхера-Уральской на 550 мест.

– В следующем году мы примем много новых школ, и те дети, которые учатся не на своих площадках, вернутся к родным пенатам. Мы также стремимся уйти от второй смены. Очень надеюсь, что в будущем году мест в общеобразовательных учреждениях будет намного больше, а к 2025 году мы эту проблему решим полностью, – подвела итог начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.