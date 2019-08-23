2019-08-26T14:26:42+03:00
Общество

Школы Екатеринбурга готовы к Дню знаний

В этом году в уральской столице за парты сядут около 160 тысяч учеников
Поделиться:
За последние 5 лет численность школьников увеличилась на 29,5 тысячЗа последние 5 лет численность школьников увеличилась на 29,5 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева провела брифинг для журналистов, на котором рассказала о готовности общеобразовательных учреждений города к новому учебному году.

Из 163 действующих школ в День знаний откроются 157, поскольку в остальных идёт реконструкция или проводится капитальный ремонт. В то же время в новом учебном году количество школьников, которые сядут за парты, вырастет до 160 тысяч учеников, из них примерно 20,5 тысяч – первоклассники.

Численность школьников в Екатеринбурге растет ежегодно. По сравнению с 2014-м годом, в 2018-м она увеличилась на 29,5 тысяч. Приоритетным направлением работы Администрации города является введение новых и реконструкция ветхих зданий общеобразовательных организаций с целью увеличения числа мест. В последующие 15 лет в городе появятся 40 новых школ.

– В этом году примет учеников обновлённая школа №1, а в следующем году у школьников будет сразу несколько новоселий, – заявила Екатерина Сибирцева. Кроме того, она сообщила и о дальнейших созидательных планах. Так, активно ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции зданий школ № 40, № 41, № 43, № 49 и № 81. Ускоренными темпами идет возведение пристроев к школам №167 и № 173. Началось строительство нового здания школы в районе улиц Блюхера-Уральской на 550 мест.

– В следующем году мы примем много новых школ, и те дети, которые учатся не на своих площадках, вернутся к родным пенатам. Мы также стремимся уйти от второй смены. Очень надеюсь, что в будущем году мест в общеобразовательных учреждениях будет намного больше, а к 2025 году мы эту проблему решим полностью, – подвела итог начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Цифровая среда в школах объединит системы безопасности
В преддверии начала нового учебного года все чаще поднимаются вопросы безопасности в школах и организации учебного процесса, родителей волнует многие детали – столовая, медкабинеты, оснащение классов
Новости 24
Больше 30 тысяч уральцев посетили показы Всероссийской акции «Ночь кино»
В Екатеринбурге автобус №50 меняет свой маршрут
«Он бы еще шахида с бомбой нарисовал!»: Юрий Лоза – о скандале вокруг работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
Уральские энергетики перекроют движение на Патриотов
Прокуратура проведет проверку после массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
«Убил за то, что материлась»: в Свердловской области местный житель зарезал подругу
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле
«Избил, а затем поджег квартиру»: уральцу грозит 10 лет колонии за убийство товарища
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Екатеринбурге перед 1 сентября проверили школьные автобусы
На СвЖД поступило более 10 тысяч единиц спецодежды из новой коллекции
В трамваях Нижнего Тагила появился безнал
В Екатеринбурге на месяц закрывают перекресток Старых Большевиков - Фронтовых Бригад
«В подъезде стоит жуткий запах»: в годовщину двойного убийства на Уктусе нашли труп девушки
В Екатеринбурге появилась карта с местами, где можно избавиться от ненужной одежды
В Музее истории Екатеринбурга зрителей спектакля отправят в прошлое
Не держатся за поручни и ходят по салону: на Урале с начала года в общественном транспорте пострадали 211 человек
Александр Высокинский провел объезд Орджоникидзевского района
В Каменске-Уральском в отделе полиции, где избили подростков, сменился начальник
«Хотел разводить»: кольцовские таможенники на сутки приютили куропатку из Таджикистана
В Екатеринбурге готовятся ввести раздельный сбор мусора
В Екатеринбурге пенсионерке-ветерану вернули квартиру, которую дважды незаконно продавали
Пышная грудь и длинные ноги: главная красавица Росгвардии устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга
«Держим дамоклов меч над ними»: Горизбирком в четвертый раз рассмотрит заявку на референдум о судьбе сквера
Зверское нападение: львенок из Екатеринбургского зоопарка покусал свою маму
«Посвящаем всем, кто отстоял свою позицию»: в Екатеринбурге покажут фильм-оду про «Город бесов»