«Мне очень нужно деньги»: житель Екатеринбурга продает табличку с кабинета Ельцина за 1,2 миллиона рублей

Житель Екатеринбурга Андрей выставил на продажу комплект табличек, в советский период висевших на кабинетах четырех руководителей Свердловского обкома КПСС. Речь идет о Борисе Ельцине, Леониде Бобыкине, Сергее Воздвиженском и Алексее Царегородцеве.

Таблички продаются комплектом за 1 200 000 рублей на сайте Авито. Удивительно, но исторические реликвии могли исчезнуть в … обычном контейнере. Их нынешний владелец случайно спас их.

Эта табличка провисела на кабинете Бориса Ельцина 9 лет. Фото: сайт Авито

- Эти таблички висели на кабинетах в Белом доме, где располагался обком до 1991 года, когда у этих кабинетов были хозяева. После этого вещи из кабинетов, включая эти таблички попали в архив, он располагался на 4 этаже в кабинете 419 в этом же здании. Эти две комнатки с архивом называли «гадюшник». Там был жуткий холод – чай в блюдце зимой замерзал, - рассказывает нынешний владелец табличек Андрей. – Ответственным за архив назначили бывшего водителя первого секретаря Александра Ермолаевича Веселова. Он эти комнаты решил очистить от вещей, и часть понес на помойку. По пути я его встретил, так как занимал пост и работал в этом же здании, спросил: «Куда несешь?». Он отвечает: «В утиль». Ну, я и взял у него эти таблички и еще справочник старый обкомовский. Так они у меня и оказались.

Фото: сайт Авито

Четверть века таблички с именами Ельцина, Бобыкина, Воздвиженского и Царегородцева хранятся у их нынешнего владельца. Но недавно он принял решение расстаться с ними. Он объяснил «Комсомолке», почем именно эта цена указана на «Авито».

- Мне нужны деньги на лечение, нужна операция, два года я уже не выхожу из дома. Поэтому выставил такую цену, - рассказывает Андрей. – В итоге просто выставил на «Авито».

В 1991 году Ельцин уже был в Москве, таблички в это времени поместили в архивФото: Анатолий ЖДАНОВ

Отметим, что Борис Ельцин занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС с 1976-го по 1985 год.