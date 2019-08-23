2019-08-26T13:51:06+03:00
Политика

Соучредители Всемирного дня городов из Поднебесной знакомятся с Екатеринбургом

В Екатеринбург с рабочим визитом прибыли представители Шанхайского координационного центра
Поделиться:
В ходе визита представители координационного центра займутся проработкой программы участия во Всемирном дне городов делегации КНРВ ходе визита представители координационного центра займутся проработкой программы участия во Всемирном дне городов делегации КНРФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В течение нескольких дней делегация Всемирного дня городов ООН-Хабитат будет знакомиться с логистикой, инфраструктурой города и объектами, которые задействуют при проведении мероприятия осенью 2019 года в уральской столице.

На встрече с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василием Козловым главный представитель координационного центра Юйфэй Фань поделился планами участия китайской стороны во Всемирном дне городов и подчеркнул особый интерес к развитию контактов с Екатеринбургом.

- Опыт Шанхая показывает, что Всемирный день городов играет существенную роль в развитии принимающего города и укрепляет деловые, гуманитарные контакты между его участниками. Мы очень рады, что ООН определила Екатеринбург в качестве места проведения Всемирного дня городов, - сообщил Юйфэй Фань.

Предполагается, что в ходе визита представители координационного центра побывают в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», отелях Екатеринбурга, на культурных площадках и займутся проработкой программы участия во Всемирном дне городов делегации КНР.

Напомним, в деловую программу Всемирного дня городов войдут шесть тематических секций и пленарное заседание. Его участники намерены обсудить темы экологичности, устойчивого развития, процветания и обеспечения возможностей для всех жителей городов будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше 30 тысяч уральцев посетили показы Всероссийской акции «Ночь кино»
В Екатеринбурге автобус №50 меняет свой маршрут
«Он бы еще шахида с бомбой нарисовал!»: Юрий Лоза – о скандале вокруг работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
Уральские энергетики перекроют движение на Патриотов
Прокуратура проведет проверку после массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
«Убил за то, что материлась»: в Свердловской области местный житель зарезал подругу
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле
«Избил, а затем поджег квартиру»: уральцу грозит 10 лет колонии за убийство товарища
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Екатеринбурге перед 1 сентября проверили школьные автобусы
На СвЖД поступило более 10 тысяч единиц спецодежды из новой коллекции
В трамваях Нижнего Тагила появился безнал
В Екатеринбурге на месяц закрывают перекресток Старых Большевиков - Фронтовых Бригад
«В подъезде стоит жуткий запах»: в годовщину двойного убийства на Уктусе нашли труп девушки
В Екатеринбурге появилась карта с местами, где можно избавиться от ненужной одежды
В Музее истории Екатеринбурга зрителей спектакля отправят в прошлое
Не держатся за поручни и ходят по салону: на Урале с начала года в общественном транспорте пострадали 211 человек
Александр Высокинский провел объезд Орджоникидзевского района
В Каменске-Уральском в отделе полиции, где избили подростков, сменился начальник
«Хотел разводить»: кольцовские таможенники на сутки приютили куропатку из Таджикистана
В Екатеринбурге готовятся ввести раздельный сбор мусора
В Екатеринбурге пенсионерке-ветерану вернули квартиру, которую дважды незаконно продавали
Пышная грудь и длинные ноги: главная красавица Росгвардии устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга
«Держим дамоклов меч над ними»: Горизбирком в четвертый раз рассмотрит заявку на референдум о судьбе сквера
Зверское нападение: львенок из Екатеринбургского зоопарка покусал свою маму
«Посвящаем всем, кто отстоял свою позицию»: в Екатеринбурге покажут фильм-оду про «Город бесов»