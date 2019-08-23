Соучредители Всемирного дня городов из Поднебесной знакомятся с Екатеринбургом

В течение нескольких дней делегация Всемирного дня городов ООН-Хабитат будет знакомиться с логистикой, инфраструктурой города и объектами, которые задействуют при проведении мероприятия осенью 2019 года в уральской столице.

На встрече с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василием Козловым главный представитель координационного центра Юйфэй Фань поделился планами участия китайской стороны во Всемирном дне городов и подчеркнул особый интерес к развитию контактов с Екатеринбургом.

- Опыт Шанхая показывает, что Всемирный день городов играет существенную роль в развитии принимающего города и укрепляет деловые, гуманитарные контакты между его участниками. Мы очень рады, что ООН определила Екатеринбург в качестве места проведения Всемирного дня городов, - сообщил Юйфэй Фань.

Предполагается, что в ходе визита представители координационного центра побывают в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», отелях Екатеринбурга, на культурных площадках и займутся проработкой программы участия во Всемирном дне городов делегации КНР.

Напомним, в деловую программу Всемирного дня городов войдут шесть тематических секций и пленарное заседание. Его участники намерены обсудить темы экологичности, устойчивого развития, процветания и обеспечения возможностей для всех жителей городов будущего.