2019-08-26T13:13:54+03:00
Спорт

Главы дипломатических миссий высоко оценили подготовку к чемпионату мира по боксу

Представители иностранных государств уверены, что Екатеринбург ждет праздник спорта
Поделиться:
Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентябряЧемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября
Изменить размер текста:

Представители иностранных государств поддерживают проведение Чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге: о готовности оказывать необходимую поддержку заявляют сотрудники работающих в столице Урала дипмиссий.

– Отмечу высокий уровень подготовки к событию, – заявила заместитель генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Джуди Омасан Кпогхо. – Со стороны консульства мы готовы оказать любую необходимую поддержку.

Встречу с дипломатом провели руководитель дирекции соревнований Евгений Шурманов и советник генерального секретаря Федерации бокса России по социальным проектам Михаил Кайгородов: они познакомились госпожу Кпогхо с актуальной информацией о программе пребывания команд Англии, Шотландии и Уэльса.

Михаил Кайгородов отметил, что видит растущий интерес горожан и гостей города к боксу и заверил, что спортивный праздник пройдет на высочайшем уровне.

Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Внем примут участие российские спортсмены в восьми весовых категориях: Василий Егоров, Альберт Батыргазиев, Илья Попов, Андрей Замковой, Глеб Бакши, Георгий Кушиташвили, Муслим Гаджимагомедов и Максим Бабанин.

Составы сборных объявили уже 88 стран-участниц чемпионата, в Екатеринбурге ожидается порядка 480 боксеров со всей планеты.

Организаторы Чемпионата мира по боксу-2019 в Екатеринбурге выступают Международная ассоциация бокса AIBA, Министерство спорта Российской Федерации, Федерация бокса России и Правительство Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Больше 30 тысяч уральцев посетили показы Всероссийской акции «Ночь кино»
В Екатеринбурге автобус №50 меняет свой маршрут
«Он бы еще шахида с бомбой нарисовал!»: Юрий Лоза – о скандале вокруг работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
Уральские энергетики перекроют движение на Патриотов
Прокуратура проведет проверку после массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
«Убил за то, что материлась»: в Свердловской области местный житель зарезал подругу
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле
«Избил, а затем поджег квартиру»: уральцу грозит 10 лет колонии за убийство товарища
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Екатеринбурге перед 1 сентября проверили школьные автобусы
На СвЖД поступило более 10 тысяч единиц спецодежды из новой коллекции
В трамваях Нижнего Тагила появился безнал
В Екатеринбурге на месяц закрывают перекресток Старых Большевиков - Фронтовых Бригад
«В подъезде стоит жуткий запах»: в годовщину двойного убийства на Уктусе нашли труп девушки
В Екатеринбурге появилась карта с местами, где можно избавиться от ненужной одежды
В Музее истории Екатеринбурга зрителей спектакля отправят в прошлое
Не держатся за поручни и ходят по салону: на Урале с начала года в общественном транспорте пострадали 211 человек
Александр Высокинский провел объезд Орджоникидзевского района
В Каменске-Уральском в отделе полиции, где избили подростков, сменился начальник
«Хотел разводить»: кольцовские таможенники на сутки приютили куропатку из Таджикистана
В Екатеринбурге готовятся ввести раздельный сбор мусора
В Екатеринбурге пенсионерке-ветерану вернули квартиру, которую дважды незаконно продавали
Пышная грудь и длинные ноги: главная красавица Росгвардии устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга
«Держим дамоклов меч над ними»: Горизбирком в четвертый раз рассмотрит заявку на референдум о судьбе сквера
Зверское нападение: львенок из Екатеринбургского зоопарка покусал свою маму
«Посвящаем всем, кто отстоял свою позицию»: в Екатеринбурге покажут фильм-оду про «Город бесов»