Главы дипломатических миссий высоко оценили подготовку к чемпионату мира по боксу

Представители иностранных государств поддерживают проведение Чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге: о готовности оказывать необходимую поддержку заявляют сотрудники работающих в столице Урала дипмиссий.

– Отмечу высокий уровень подготовки к событию, – заявила заместитель генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Джуди Омасан Кпогхо. – Со стороны консульства мы готовы оказать любую необходимую поддержку.

Встречу с дипломатом провели руководитель дирекции соревнований Евгений Шурманов и советник генерального секретаря Федерации бокса России по социальным проектам Михаил Кайгородов: они познакомились госпожу Кпогхо с актуальной информацией о программе пребывания команд Англии, Шотландии и Уэльса.

Михаил Кайгородов отметил, что видит растущий интерес горожан и гостей города к боксу и заверил, что спортивный праздник пройдет на высочайшем уровне.

Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Внем примут участие российские спортсмены в восьми весовых категориях: Василий Егоров, Альберт Батыргазиев, Илья Попов, Андрей Замковой, Глеб Бакши, Георгий Кушиташвили, Муслим Гаджимагомедов и Максим Бабанин.

Составы сборных объявили уже 88 стран-участниц чемпионата, в Екатеринбурге ожидается порядка 480 боксеров со всей планеты.

Организаторы Чемпионата мира по боксу-2019 в Екатеринбурге выступают Международная ассоциация бокса AIBA, Министерство спорта Российской Федерации, Федерация бокса России и Правительство Свердловской области.